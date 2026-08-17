Info à la Une – Le PSG laisse échapper un titre

Face au RC Lens, pour le Trophée des Champions, le PSG s’est incliné sur la plus petite des marges (0-1) au stade Bollaert. Chose rare depuis l’arrivée de Luis Enrique, le club parisien a laissé filer un titre.

Quelques jours après avoir remporté la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa (2-0), le PSG pouvait remporter un deuxième titre pour lancer idéalement sa saison 2026-2027. Ce dimanche, le club de la capitale affrontait le RC Lens au stade Bollaert, dans le cadre du Trophée des Champions. Dominateurs et en supériorité numérique pendant cinquante minutes, les Rouge & Bleu ont finalement chuté sur la plus petite des marges (0-1). « Tout au bout de cette soirée inattendue et électrique, qui aura vu Lensois et Parisiens s’arracher à leur impréparation pour se disputer le Trophée des Champions comme s’il s’agissait d’une argenterie précieuse, le vainqueur de la Coupe de France a fait chuter le champion de France et d’ailleurs », résume L’Équipe. Malgré sa domination dans le jeu, l’équipe de Luis Enrique a pêché dans la finition et a été punie sur la première action offensive des Sang & Or, convertie par Florian Thauvin (32e). « S’il s’agit du seul trophée que le PSG doit abandonner cette saison, il s’en remettra, mais il n’existe pas de défaite indolore pour ces groupes-là, et on aurait presque juré que les Parisiens sont restés sur le terrain jusqu’au bout d’une cérémonie tardive, témoins sans une médaille, en se promettant de ne plus revivre ça, cette saison. »

En seconde période, le PSG n’a pas profité de l’expulsion de Kyllian Antonio (39e) pour revenir dans le match, avant de finir également en infériorité numérique à la suite d’un geste d’humeur de Nuno Mendes (87e). « Que le PSG ne soit pas parvenu à égaliser souligne la résistance héroïque des Lensois, mais aussi les atermoiements d’une grande équipe au mois d’août, qui joue pour deux trophées en une semaine avec certains joueurs qui ont seulement quelques jours d’entraînement dans les jambes », souligne le quotidien sportif. Le double champion d’Europe est tombé sur un Robin Risser qui a repoussé les nombreuses tentatives parisiennes. Mais il est peu probable que ce PSG perde deux fois d’affilée en dominant autant son adversaire. « Même si l’idée éternelle reste d’être fort en mai, pour un club dont les triomphes en C1 ont balayé la pression des temps de passage, en automne et en hiver, on serait très surpris que ce Paris ne soit pas à l’heure avant la fin de l’été », conclut L’Équipe.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette défaite du PSG au Trophée des Champions. Après avoir remporté douze des treize dernières éditions, le club de la capitale a laissé filer un titre. « Mais Paris, ce n’est donc pas une légende, n’est pas invincible. Il peut, en dépit du CV de son coach qui gagne presque toutes ses finales en club (14 sur 15 jusqu’à ce match), s’incliner même lorsqu’il domine son adversaire de la tête et des épaules. » Pourtant, malgré les efforts réalisés lors du match de Supercoupe d’Europe face à Aston Villa quelques jours plus tôt, les Rouge & Bleu étaient en jambes en début de match avec une grosse intensité face à des Lensois dépassés par la technique parisienne. Mais le PSG n’a pas optimisé son temps fort et a même été puni sur la première action offensive des Sang & Or. Malgré leur supériorité numérique en seconde période, les Parisiens n’ont pas su renverser la rencontre malgré quelques opportunités et un but refusé de Fabian Ruiz. « Comme pour dire que rien, ce dimanche, ne tournait rond pour Paris, le club de la capitale finira même, lui aussi, à dix à la suite de l’intervention à retardement de Nuno Mendes sur Storas. Une soirée à oublier. Ou au contraire à garder en mémoire pour ne pas qu’elle se reproduise », conclut le quotidien francilien.