Info à la Une – Le PSG met en pause les négociations autour des prolongations

Le PSG a une fin de saison palpitante avec la quête du titre en Ligue 1 et la finale de la Ligue des champions. Il a décidé de mettre en pause les négociations autour des prolongations de contrat.

En cette fin de saison 2025-2026, le PSG peut encore remporter deux titres. Il lui reste trois matches de Ligue 1 pour valider le championnat et la finale de la Ligue des champions contre Arsenal pour réaliser un back-to-back. En cette fin de saison palpitante, Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique ont décidé, comme lors des deux dernières saisons, de stopper toutes les négociations autour des prolongations de contrat de ses joueurs à l’approche des moments-clés de la saison, indique L’Equipe. L’objectif est assez simple : repousser toutes les discussions pour éviter de parasiter les Parisiens avec des considérations extérieures au terrain, explique le quotidien sportif.

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Aucune critique de cette gestion des négociations

Même s’il ne participait pas directement aux négociations, Senny Mayulu (sous contrat jusqu’en 2027) a, par exemple, connu une période sportive plus délicate au moment où ses représentants et Luis Campos avaient des discussions tendues. Le titi du PSG n’est pas le seul concerné. Il n’y a plus de rendez-vous programmés avant la finale de la Ligue des champions pour Bradley Barcola (2028), Lee Kang-In (2028) et Ousmane Dembélé (2028), trois joueurs avec qui les échanges ont été ouverts depuis le début de la saison, souligne L’Equipe. Globalement, les entourages des Parisiens n’ont exprimé aucune critique sur le choix du timing des négociations du PSG. Certains y voient même un avantage. Un long parcours en Ligue des champions, et plus encore un succès, peut amener les agents en position de force lors des prochains rendez-vous, lance le quotidien sportif. L’exemple d’Ousmane Dembélé est peut-être le plus révélateur. Les chiffres évoqués autour d’une prolongation en début de saison et ceux avancés quelques mois plus tard ne sont plus du tout les mêmes. Avant même l’arrêt temporaire, les grandes lignes de la prolongation du Français avaient déjà été dessinées. Toutes les parties sont désormais confiantes pour voir le Ballon d’Or signer un contrat à long terme, conclut L’Equipe.