Info à la Une – Le PSG met fin au dossier Yan Diomandé

Dans le viseur du PSG pour renforcer son attaque, Yan Diomandé ne rejoindra finalement pas le club parisien. Proche de s’engager avec le Real Madrid, l’Ivoirien a vu le PSG mettre un terme à ce dossier, ne souhaitant pas entrer dans une surenchère.

Le PSG a décidé de se retirer du dossier Yan Diomandé. Annoncé dans le viseur du club parisien depuis plusieurs semaines, l’international ivoirien ne poursuivra pas sa carrière chez le double champion d’Europe. Malgré un accord trouvé avec l’ailier de 19 ans pour un contrat de cinq ans, la direction parisienne n’est pas parvenue à trouver un terrain d’entente avec ses homologues du RB Leipzig. En effet, le club allemand demandait entre 120 M€ et 130 M€ pour son attaquant, sous contrat jusqu’en 2030.

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Le PSG « ne se laissera pas entraîner dans les jeux inflationnistes »

Alors que les discussions se poursuivaient entre le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, et Oliver Mintzlaff, président du conseil de surveillance du RBL, l’entrée fracassante du Real Madrid dans ce dossier a mis fin à tout suspense. En l’espace de quelques heures, la formation madrilène a trouvé un accord avec Yan Diomandé et devrait s’aligner sur les 130 M€ réclamés par le RB Leipzig, après une première offre repoussée de 100 M€. Face à cette situation, le PSG a pris une décision forte : il a décidé de se retirer de la course pour le recrutement de Yan Diomandé. Dans un communiqué transmis au média allemand, Sky Sport, le double champion d’Europe a expliqué ne pas vouloir entrer dans la surenchère : « Le PSG a officiellement retiré ce (dimanche) soir son intérêt et ses offres pour Yan Diomandé. Les indemnités de transfert et les exigences salariales demandées étaient totalement disproportionnées et fausses – et le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rationnelle et d’équilibre de l’effectif. Double champion d’Europe en titre et club le plus titré de ces dernières années, le Paris Saint-Germain ne se laissera pas entraîner dans les jeux inflationnistes et les manœuvres de certains intermédiaires. Le Club poursuivra, avec calme et confiance, sa stratégie sur le marché des transferts. » De son côté, RMC Sport précise que le PSG a été déçu par l’attitude des agents du joueur, qui ont changé d’avis après avoir conclu un accord avec le club. Le double champion d’Europe devra donc se tourner vers une autre piste pour renforcer son attaque.

Selon @David_Ornstein , le prix devrait plutôt avoisiner les… 130M€ pour Diomandé !



Est ce que vous comprenez finalement le choix du PSG de ne pas poursuivre ce dossier ?! https://t.co/ySv6X9HAEp — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 26, 2026