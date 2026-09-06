Info à la Une – Le PSG ne s’inquiète pas malgré son début de saison manqué

Sur une série de quatre matchs sans victoire, le PSG réalise le pire début de saison de l’ère QSI. Mais pas de quoi inquiéter le club parisien à l’approche de la Ligue des champions.

Pour sa première de la saison au Parc des Princes vendredi, le PSG espérait enfin lancer sa saison 2026-2027. Après une première heure aboutie face à l’AS Monaco, l’équipe de Luis Enrique a été renversée sur les deux seuls tirs de l’ASM en seconde période (1-2). Un coup dur pour les Rouge & Bleu, qui enchaînent donc un quatrième match sans victoire après leur défaite face au RC Lens au Trophée des Champions (0-1) et les matchs nuls sur les pelouses du Stade Rennais (2-2) et du LOSC (2-2) en Ligue 1.

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Le PSG fragile défensivement

Avec ces contreperformances, le PSG réalise son pire début de saison de l’ère QSI et compte déjà sept points de retard sur le leader monégasque. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation, comme l’état de forme disparate de l’effectif, et notamment des Mondialistes, ou encore les erreurs individuelles en défense, rapporte Le Parisien dans son édition du jour. « Sur les deux buts encaissés ce vendredi, João Neves, Vitinha, Marquinhos ou encore Achraf Hakimi ont manqué d’impact défensif et ont semblé un peu à court de vitesse. Il y a aussi des erreurs individuelles, comme celles de la charnière Marquinhos-Pacho à Lille comme au Parc face à Monaco. » Le secteur défensif est notamment pointé du doigt, à l’image de Matvey Safonov. S’il n’est pas le seul responsable, le Russe a encaissé « six buts en trois matchs de Ligue 1 sur… neuf tirs cadrés adverses. Un ratio étonnant, signe d’une certaine friabilité. » La saison passée, il avait fallu attendre la huitième journée de Ligue 1 pour voir le PSG encaisser autant de buts.

Mais cela ne nourrit pas d’inquiétude chez les Parisiens, comme l’a indiqué João Neves après la rencontre : « On a eu des expériences lors de ma première et deuxième années ici, où on n’a pas réussi de victoires au début de la saison et à la fin, on a tout gagné. Donc on va essayer de s’améliorer et d’arriver à notre meilleure version. » Même son de cloche du côté de Lucas Hernandez : « On est tous dans la bonne voie. Je suis confiant, sur cette équipe, sur ce coach, même si le début de saison n’est pas comme on veut. » De son côté, Luis Enrique voit cela comme un nouveau défi à relever : « Si vous voulez parler de qui va être le champion à la fin du championnat, on peut parier. » Le PSG pourra apporter la meilleure des réponses mercredi, lors de son premier match de Ligue des champions face au Slovan Bratislava de Yaya Touré.

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