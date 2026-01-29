Info à la Une – Le PSG passera par les barrages de Ligue des champions

Après son match nul face à Newcastle (1-1), au Parc des Princes, dans cette dernière journée de Ligue des champions, le PSG est éjecté du top 8 (11e) et disputera les barrages de la compétition, comme la saison passée.

Le PSG a raté son objectif. Bien placé dans le top 8 de la Ligue des champions depuis le début de sa campagne européenne, le club de la capitale termine cette phase de ligue à la 11e place, après son match nul face à Newcastle (1-1). Une place synonyme de barrages en février prochain, contre l’AS Monaco ou Qarabağ (17-18 février puis 24-25 février). « Depuis longtemps arrimé à la certitude que les beaux jours sont pour demain, et que son élan reviendra, sous l’effet de l’habitude et de ses grands talents, le PSG sait un peu mieux, désormais, que rien ne lui est promis, et que tout lui sera difficile, jusqu’au bout, dans une saison qui avait assez peu de chances d’être le calque de la précédente », résume L’Equipe dans son édition du jour. Les trois derniers résultats – match nul face à l’Athletic Bilbao (0-0), défaite au Sporting Portugal (2-1) et nul contre Newcastle (1-1) – est la conséquence d’une animation offensive qui s’enlise et de l’érosion des ressources athlétiques.

Si les Parisiens avaient parfaitement débuté leur rencontre face aux Magpies, ils se sont peu à peu éteints, notamment suite à la sortie sur blessure de Khvicha Kvaratskhelia (22e), avec des frappes lointaines et incertaines. « Le problème est que trop de joueurs cherchent leur meilleur forme et ne la trouvent pas. Le retour de Doué est médiocre, celui de Dembélé n’est pas emballant, celui d’Hakimi montre qu’il n’est pas encore prêt, João Neves n’est pas au top non plus, et l’idée de Luis Enrique de retrouver tout le monde, enfin, a été balayée par la blessure de Kvaratskhelia. De même, une partie de l’indulgence attachée au PSG, ces derniers temps, tenait à la possibilité d’une montée en puissance avant le grand rendez-vous des huitièmes de finale en mars, en mars. Mais depuis hier et cette soirée peu convaincante, sur la durée, les délais ont été réajustés », résume L’E. Avec son barrage dans trois semaines, une autre saison va commencer pour les champions d’Europe en titre.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur ce résultat décevant face à Newcastle, qui obligera le PSG à disputer les barrages de la Ligue des champions. Bien placé dans le top 8 depuis le début de sa campagne européenne, le club parisien a été sanctionné de ses derniers mauvais résultats : deux nuls et une défaite. Après vingt bonnes premières minutes face à Newcastle, la machine des Rouge & Bleu s’est enrayée. « La sortie sur blessure de Kvaratskhelia – grosse entorse et longue absence à prévoir – a déréglé Paris. Il a perdu de la vitesse dans son jeu et des idées face à des Anglais athlétiques et regroupés, tout ce que tout le monde avait prévu (…) Quand le PSG sait tout faire, il se désarme sur les phases arrêtées où il ne possède ni taille ni puissance pour contrer la science adverse, surtout si elle est anglaise. »

Depuis la reprise de la compétition en janvier, l’équipe de Luis Enrique envoie des mauvais signaux : inefficacité offensive, des joueurs méconnaissables dans l’attitude à l’image de Désiré Doué, un Ousmane Dembélé sur courant alternatif et une élimination précoce en Coupe de France. Le pressing des Rouge & Bleu a également perdu de son intensité. Cette équipe parisienne évolue sur un fil depuis plusieurs semaines. « Paris est entré de plain-pied dans l’hiver de son jeu et des conséquences de sa saison passée, avec ce tunnel estival et l’absence de repos puis de préparation. Un an après, il va repasser par la case barrages, ce qui ressemble cette fois-ci à un échec. Au moins, il connaît le mode d’emploi. Et il aurait tort de ne pas transformer cette immense contrariété en chemin vers les bonheurs imprévus. Il connaît, là aussi, par cœur la route », conclut LP.