Auteur d’un match nul frustrant face à l’AS Roma (2-2) ce mercredi soir, le PSG a cédé ses premiers points de la saison en Ligue des champions et n’a pas rassuré dans le jeu, en l’absence de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia.

Auteur d’un sans-faute jusque-là en phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG a perdu ses premiers points lors de la réception de l’AS Roma (2-2). Un match nul frustrant qui confirme les difficultés que rencontreront les Rouge & Bleu sans Désiré Doué ni Khvicha Kvaratskhelia. Cela faisait deux mois et demi que le club parisien n’avait pas goûté autre chose qu’à la victoire. Sans ses deux attaquants phares et avec un Ousmane Dembélé qui n’a disputé que 30 minutes, la force de frappe du PSG a été grandement amoindrie. Hier soir, Luis Enrique a décidé de débuter la rencontre avec un trio offensif composé de Maghnes Akliouche, Ferran Torres et Senny Mayulu. « Les Parisiens ont souffert face au marquage individuel tout terrain des Romains, en ne parvenant pas à faire les différences individuelles qui auraient ouvert les portes en grand », rapporte L’Équipe. À cela s’ajoute un arbitrage trop clément concernant les fautes d’antijeu des Romains.

Un PSG limité offensivement en l’absence de Doué et de Kvaratskhelia

Rapidement mené au score, le PSG n’était pas armé pour faire la différence dans le jeu et a dû s’en remettre à un but d’Illia Zabarnyi sur corner pour revenir dans la rencontre, soit le sixième but parisien inscrit sur corner en C1 cette saison. « Pas de profondeur, pas de patience non plus, comme s’ils étaient moins sûrs de trouver ce qu’ils cherchaient. » En seconde période, Ousmane Dembélé a marqué sur penalty et pensait avoir fait le plus dur dans cette rencontre. Cependant, le PSG a concédé le match nul sur un autre penalty, transformé par Donyell Malen. « Mais ce nul n’est pas tellement le problème : avec 13 points en cinq journées, le PSG sait qu’il verra les barrages, dans le cas le moins favorable, tandis que sa deuxième place derrière le Real confirme son ambition naturelle de top 8. Le problème, plutôt, tient à la difficulté d’imaginer que Paris puisse avoir le même destin européen sans Doué, sans Kvaratskhelia, et sans recruter cet hiver. La soirée de mercredi devait donner une indication ? On dirait que c’est fait », conclut le quotidien sportif.