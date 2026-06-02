Info à la Une – Le PSG peut-il installer une dynastie en Europe ?

En réalisant un back-to-back en Ligue des champions ce week-end, le PSG peut profiter de la jeunesse de son effectif pour installer une dynastie en Europe au cours des prochaines saisons.

Le PSG est entré dans le panthéon du football. En remportant une deuxième Ligue des champions consécutive, le club parisien a réalisé une performance historique uniquement réalisée par le Real Madrid au XXIe siècle. Les joueurs de Luis Enrique pensent déjà à réaliser un « three-peat. » Cette jeune équipe du PSG peut-elle installer une ère de domination durable sur l’Europe au cours des prochaines saison ?

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Le binôme Luis Campos-Luis Enrique, clé de la réussite du PSG

En effet, comme le rapporte L’Equipe, ce PSG affiche une moyenne d’âge de 24 ans et 237 jours et est devenu la troisième équipe la plus jeune à remporter la Ligue des champions, derrière l’Ajax Amsterdam 1994-1995 et le PSG 2024-2025. Les joueurs n’ont pas tardé à afficher leurs ambitions pour la saison prochaine, à l’image d’Ousmane Dembélé devant les supporters au Champ-de-Mars : « On revient l’année prochaine pour la troisième ! » « À la manière de l’Ajax Amsterdam (vainqueur en 1971, 1972, 1973), Liverpool (1977 à 1984), l’AC Milan (1989 à 1994), le Real Madrid de Zidane (2016, 2017, 2018), est-on lancé dans une ère parisienne ? Une période de domination sur les cinq, six, sept prochaines années où Paris continuerait, régulièrement, à régner sur l’Europe ? », se demande le quotidien sportif.

Le capitaine Marquinhos n’a pas caché son envie de marquer l’histoire avec cette jeune équipe parisienne : « On a des joueurs qui sont encore très jeunes et qui peuvent faire encore plein de choses pendant des années. On ne peut pas s’arrêter comme ça. On en a gagné deux (Ligues des champions). On a compris comment faire pour arriver à ce genre de grands moments. Il faut continuer avec cette exigence. Sinon, le club tombera dans un trou et on n’en veut pas. » Avec ce que proposent les Rouge & Bleu depuis trois ans, il est difficile d’imaginer un effondrement du modèle parisien. Le regard des décideurs européens a changé sur le PSG, qui est désormais perçu comme un modèle à suivre, comme l’explique le directeur du football de l’Atlético de Madrid, Carlos Bucero : « Lorsqu’une équipe occupe la place qu’elle occupe depuis avant-hier (samedi) dans notre football, nous ne pouvons que la féliciter et essayer de travailler de toutes nos forces et avec toutes nos ressources pour atteindre une place similaire à l’avenir. Il y a sans aucun doute, à Paris, une constance et une exigence maximale de la part du groupe envers chacun de ceux qui font partie du club dans ses différents domaines, qu’il s’agisse des joueurs ou de l’ensemble du personnel. »

Pour cela, le PSG peut aussi s’appuyer sur un solide duo Luis Campos-Luis Enrique pour faire durer le modèle parisien sur plusieurs années, comme l’explique un dirigeant anglais : « Ce duo est la clé de la réussite. S’il reste, compte tenu de la jeunesse de l’effectif et d’un projet de jeu basé sur cette mobilité, cette polyvalence et cette intensité, ils continueront à être dominants dans les quatre ou cinq années à venir. Si l’un des deux est amené à partir, l’équilibre sera bouleversé. Ils ne repartiraient pas de zéro mais il leur faudrait être précis dans la succession… « Le PSG est donc parti pour briller en Europe pendant quelques années encore.