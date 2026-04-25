Info à la Une – Le PSG peut s’échapper en tête de la Ligue 1

Suite au match nul du RC Lens face au Stade Brestois (3-3), le PSG peut prendre six points d’avance en tête du classement en cas de succès sur la pelouse de l’Angers SCO ce samedi (19h).

Le PSG a une belle opportunité de faire le break dans la course au titre. Après avoir remporté son match en retard face au FC Nantes (3-0) en milieu de semaine, le club de la capitale se déplace sur la pelouse de l’Angers SCO ce samedi (19h sur Ligue 1+), dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre importante avant la Ligue des champions. Le match nul du RC Lens face au Stade Brestois ce vendredi (3-3) pourrait permettre aux hommes de Luis Enrique de prendre six points d’avance en tête du classement en cas de succès, ce qui leur permettrait de faire un pas supplémentaire vers le titre de champion de France.

À lire aussi : Le point médical du PSG avant le déplacement à Angers

Dix-sept victoires d’affilée pour le PSG face à Angers

« La demi-finale aller de Ligue des champions, mardi soir, au Parc, face au Bayern, vampirise tellement les esprits qu’il n’y a pas beaucoup d’espace dans la conversation pour la rencontre que le PSG va disputer à Angers. C’est pourtant un match pour le titre, que les Parisiens ne peuvent pas se permettre de ne pas gagner, pour ne pas risquer de jouer à Lens avec moins de trois points d’avance », souligne L’Equipe. Mais Luis Enrique devrait procéder à un turnover à trois jours de ce match face aux Bavarois.

Et l’Angers SCO se présente comme l’adversaire idoine avant la rencontre européenne, avance de son côté Le Parisien. « Jamais dans son histoire le club angevin n’a réussi à accrocher celui de la capitale à son tableau de chasse, son meilleur résultat en 2015 (0-0) ayant débouché sur une série (en cours) de dix-sept revers consécutifs. » Le club de la capitale doit éviter tout accident de parcours dans ce sprint final. Ce déplacement en Anjou doit permettre de faire le plein de confiance et d’énergie. De retour de blessure, Nuno Mendes a des chances de disputer cette rencontre face au SCO, tandis que Fabian Ruiz pourrait connaître sa première titularisation depuis le 20 janvier.