Info à la Une – Le PSG prend la tête du championnat

Grâce à une victoire méritée face à l’Olympique Lyonnais (2-0), le PSG a pris, pour la première fois de la saison, la tête du championnat à l’issue de la 8e journée de Ligue 1.

Dans un choc au sommet face à l’Olympique Lyonnais, le PSG n’a pas tremblé pour s’emparer de la place de leader grâce à sa victoire (2-0), acquise en fin de rencontre. Un huitième succès consécutif toutes compétitions confondues et une place de leader acquise après huit journées de championnat. Pourtant, les Rouge & Bleu étaient privés de Nuno Mendes, Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé pour cette rencontre. « C’est comme si le processus comptait plus que les hommes, comme si le travail d’usure athlétique, technique et mental, cette confiscation du ballon, cet essorage au milieu par le marquage individuel, cette invitation à céder tôt ou tard, valait pour tous les joueurs sortis du banc parisien, les stars et les autres », résume L’Équipe dans son édition du jour. Plus d’une semaine après sa victoire acquise à Strasbourg (3-1) grâce à ses remplaçants, le PSG a une nouvelle fois pu compter sur son banc pour s’imposer.

Entrés en cours de jeu, Senny Mayulu et Mika Godts ont été les deux buteurs parisiens dans les vingt dernières minutes. Dans une première période assez ennuyeuse, les Rouge & Bleu ont notamment pu compter sur un Matvey Safonov décisif. Mais, comme souvent avec l’équipe de Luis Enrique, plus la rencontre avance, plus l’adversaire fatigue et plus ses hommes en profitent pour faire la différence. En effet, « Paris a pris 11 de ses 17 points dans le dernier tiers de ses matches, toujours au moment où Luis Enrique procède à son coaching éternel à l’heure de jeu. Il y a les joueurs qu’il change, et puis les positions, et puis les systèmes, tout cela nourrissant le tourbillon qui a emporté Lyon dans les vingt dernières minutes », conclut le quotidien sportif.

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De son côté, Le Parisien évoque aussi la prise de pouvoir du PSG en Ligue 1. Dans ce choc au sommet, l’OL n’a pas eu les armes nécessaires pour contrer la domination des Rouge & Bleu. Déjà en tête du classement général en Ligue des champions, le club de la capitale a désormais rattrapé son retard en championnat après un début de saison difficile. Même privé de quatre joueurs majeurs, le PSG a des ressources pour s’imposer dans une affiche de Ligue 1. Cette soirée peut aussi marquer de l’aventure parisienne de Mika Godts. « Désiré Doué s’est couvert de la tunique Rouge et Bleu en Ligue des champions à Salzbourg en décembre 2024 avec un but et une passe décisive. L’histoire se répète avec l’ailier, ancien de l’Ajax Amsterdam. Il est possible, en plus, que Lyon soit plus fort que les Autrichiens. »

Avant la délivrance signée Senny Mayulu, Matvey Safonov a maintenu la victoire possible avec des arrêts décisifs. Car, pendant longtemps, les joueurs de Luis Enrique ont buté sur le bloc bas mis en place par Paulo Fonseca et sur un Dominik Greif vigilant sur sa ligne. « Paris a vaincu grâce à sa patience, son coaching, un Parc chaud bouillant malgré l’incongruité de jouer un lundi, qui plus est un soir de remise de Ballon d’or. » Jusqu’à la prochaine trêve internationale, le PSG aura trois rencontres à disputer : un déplacement au Havre vendredi, un match de Ligue des champions sur la pelouse de Villarreal et la réception de Troyes. « Après, il commencera à récupérer des blessés. Ils découvriront que la maison a été bien gardée et qu’elle compte de nouveaux pensionnaires, à l’image du début de révélation de Mika Godts », conclut le quotidien francilien.

💥 SENNY MAYULU, LE PÉTARD ! Le @PSG_inside trouve la solution grâce à son « titi » ! #PSGOL https://t.co/s6UVSUhh0n — L1+ (@ligue1plus) October 26, 2026