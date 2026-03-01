Info à la Une – Le PSG prend ses distances sur le RC Lens

Grâce à sa courte victoire sur la pelouse du Havre (0-1) ce samedi soir, le PSG compte désormais quatre points d’avance sur le RC Lens en tête du classement de Ligue 1.

Le PSG connaissait son objectif avant même son match face au Havre ce samedi soir. Avec le résultat nul du RC Lens sur la pelouse du RC Strasbourg (1-1), le club de la capitale pouvait distancer la formation artésienne en tête du classement. Pour cela, l’équipe de Luis Enrique devait s’imposer au Stade Océane. Inefficaces devant le but, les Rouge & Bleu se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à une réalisation de Bradley Barcola. « Puisqu’il n’est plus l’heure d’attendre le moment où le PSG redeviendra irrésistible, il faut plutôt considérer la manière dont il conserve ses standards. » En Ligue 1, le club parisien n’a pas besoin de bien jouer pour s’imposer, avec une série de neuf victoire sur ses dix derniers matchs, « qui rappelle que si Paris n’est plus tout à fait une équipe infernale, son rythme l’est, lui », explique L’Equipe. Après une première période assez pauvre en occasions, les Rouge & Bleu se sont ensuite montrés inefficaces au retour des vestiaires à l’image d’un nouveau penalty manqué, cette fois-ci par Désiré Doué. En Ligue 1, le PSG a manqué cinq de ses dix derniers penalties.

« Quelle que soit la religion que l’on ait sur cette affaire, qu’on le lise comme un geste technique ou un défi mental, ce taux dit à quel point la difficulté accompagne les Parisiens dans tout ce qu’ils font, en ce moment. Il leur manque un peu de légèreté, de force et de certitudes, et puisqu’ils ne sont plus dans la logique d’attendre le jour où toutes les étoiles seront alignées, ils se contentent de cette séduction par le bilan, en Ligue 1. » Mais quelques signes positifs sont à ressortir de cette rencontre comme la bonne performance d’Illia Zabarnyi, l’influence de Matvey Safonov sur sa ligne et le retour en jambe de Bradley Barcola. Mais dans cette saison intense, « le PSG n’est plus une machine à faire peur. Elle est une équipe qui s’habitue à la souffrance, qui se bat pour conserver son but d’avance au Havre, qu’elle aurait autrement terrassé dans les mois récents de sa splendeur, une équipe avec ses forces, ses fragilités, et ses agacements, une équipe qui compte les jours avant Chelsea, sans savoir dans quel état elle se trouvera, ce soir-là », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur cette victoire du PSG en Normandie. Un succès difficile mais essentiel dans cette lutte pour le titre avec le RC Lens. Et l’équipe de Luis Enrique n’a pas raté cette belle occasion pour prendre ses distances en tête du classement. Après une première demi-heure au petit trot, le PSG a pu compter sur un but de la tête de Bradley Barcola pour débloquer cette rencontre juste avant la pause. « Après avoir inscrit son neuvième but de la saison en championnat, le deuxième d’affilée en L1 après celui inscrit face à Metz, ‘BB’ aurait pu un peu plus soigner ses statistiques et faire fructifier sa colonne passe décisive si ses partenaires avaient été un peu plus précis. » En face, le gardien havrais, Mory Diaw a brillé en repoussant les tentatives de Lee Kang-In, Nuno Mendes et le penalty de Désiré Doué, le cinquième raté en dix tentatives pour le club parisien dans cet exercice cette saison. « Dans ce contexte et à l’issue de cette victoire finalement étriquée, Paris pourra, lui aussi, remercier son portier. Matvey Sofonov n’aura pas vécu la soirée la plus stressante de toute sa carrière. Mais en sortant dans les pieds de Soumaré (18e), puis en détournant surtout sa frappe en pivot d’une parade réflexe incroyable (54e), le gardien russe aura permis à Paris de faire la bonne affaire du soir. Et de prendre quatre longueurs d’avance dans une soirée qui, dans quelques semaines, se révélera peut-être comme le tournant de la saison », conclut le quotidien francilien.