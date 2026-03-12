Info à la Une – Le PSG prend une belle option pour une qualification en quarts de finale de LDC

Large vainqueur de Chelsea (5-2) dans ce huitième de finale aller de Ligue des champions, le PSG a pris une belle option sur la qualification avant son match retour à Stamford Bridge le 17 mars prochain.

Le PSG tient-il son match référence en Ligue des champions cette saison ? Grâce à une fin de match de folie face à Chelsea (5-2), le club de la capitale a pris une sérieuse option pour une qualification en quarts de finale de la C1. Dans ce huitième de finale aller disputé, l’équipe de Luis Enrique a pu compter sur l’entrée tonitruante de Khvicha Kvaratskhelia, auteur d’un doublé et d’une passe décisive, pour se déplacer déplacer à Londres avec un bel avantage. « Ce n’est pas encore cela, une équipe irrésistible, et on ne fera croire à personne que le PSG s’est hissé au niveau de sa saison dernière. Mais en assommant Chelsea (5-2) dans des dernières minutes ouvertes à tous les courants d’air, dans un Parc redevenu brûlant, le tenant du titre s’est réinventé un avenir en Ligue des champions, le soir même où tout était réuni pour qu’il ait beaucoup, beaucoup d’ennuis », analyse Vincent Duluc dans L’Equipe. Si la formation parisienne devra encore régler beaucoup de détails dans son jeu, elle a pu compter sur une efficacité retrouvée et une mentalité inébranlable.

En revanche, il y aura à redire sur la défense, à l’image du premier but égalisateur des Blues. « L’enchaînement des erreurs sur l’égalisation de Malo Gusto (1-1, 28e), impliquant Nuno Mendes, Barcola et Safonov, a confirmé que quelque chose ne va pas, sur la durée, dans la défense du PSG. » Mais heureusement qu’en face, l’équipe de Liam Rosenior a aussi offert des cadeaux aux Rouge & Bleu, et notamment le portier Jörgensen qui a plombé son équipe sur le troisième but parisien, signé Vitinha. « L’histoire n’est pas terminée, et les faiblesses défensives mêmes du PSG, qui vient d’encaisser neuf buts lors de ses cinq dernières soirées européennes, impliquent un certain niveau de vigilance, avant mardi prochain. Mais les Parisiens ne joueront pas ce week-end, et la soirée de mercredi aura été exactement ce dont ils avaient besoin. Des buts des attaquants, beaucoup de joie et une considérable avance, la promesse envisageable que Dembélé et Neves seront encore mieux la semaine prochaine : ce n’est pas encore le paradis, mais on dirait que l’enfer s’éloigne un peu. »

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette belle victoire face à Chelsea (5-2). « La fièvre est revenue en même temps qu’une formation digne des sommets de la Ligue des champions. Dans le cratère en effusion du Parc des Princes, le PSG a remis le costume de champion d’Europe crédible qui défend son titre avec acharnement et des séquences de jeu sublimes. » La rencontre qu’il fallait à Bradley Barcola pour retrouver le chemin des filets en C1, plus d’un an après son dernier but. Les autres offensifs ont également brillé à l’image du but en solitaire d’Ousmane Dembélé et de l’entrée tonitruante de Khvicha Kvaratskhelia. « Paris ne survivra pas à Stamford Bridge sans marquer ni un grand match. Il connaît le mode d’emploi. Il n’a plus le droit de se reposer après son réveil. Et le score lui laisse supposer des espaces ouverts à Londres dont il pourrait tirer profit avec la vitesse de ses attaquants. Une qualification lui donnerait cet élan et cette confiance qu’il cherche depuis 2026. Il faudrait juste (ré)apprendre à défendre. »

En effet, la défense parisienne reste un élément qui sera à surveillé à Stamford Bridge. Ce mercredi, le PSG a encaissé ses 19 et 20e buts en 16 matchs disputés en 2026. « Face à un Chelsea qui a du talent offensivement mais des trous immenses derrière, il s’est mis un handicap tout seul. Sur ce qui ressemble davantage à deux cadeaux, avec des oublis de repli ou des pertes de balle idiotes et assez improbables à ce niveau. » Mais heureusement pour les Rouge & Bleu, Luis Enrique a inventé quelques tactiques, « avec du marquage individuel – Joao Neves sur Cole Palmer -, un Désiré Doué à l’intérieur du jeu et non à droite, ce qui explique sans doute le statut de remplaçant dévolu à Kvaratskhelia, plus ailier dans l’âme, un Warren Zaïre-Emery très proche de la position de latéral droit. Bref, il a voulu contrarier et surprendre Chelsea en cherchant constamment à l’aspirer pour le prendre dans le dos de son axe, réputé lourd. »