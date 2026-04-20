Info à la Une – Le PSG relance le suspense de la Ligue 1

Après sa défaite à domicile face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche (1-2), le PSG a relancé la course au titre en Ligue 1.

Cinq jours après sa victoire à Anfield contre Liverpool (0-2) en Ligue des champions, le PSG retrouvait la Ligue 1 ce dimanche soir avec une belle affiche face à l’Olympique Lyonnais. Alors que le RC Lens était revenu à un point suite à son succès renversant contre le Toulouse FC (3-2) deux jours plus tôt, la formation de Luis Enrique voulait reprendre ses distances. Mais une équipe remaniée du PSG s’est inclinée devant ses supporters (1-2) et relance désormais le suspense pour la course au titre. Les Rouge & Bleu ne devront pas se manquer lors de leur match en retard face au FC Nantes mercredi (19h). « Luis Enrique avait appliqué sa recette du printemps, alignant un onze à demi-chamboulé pour ménager les temps de jeu et les organismes. Cela a ses bons côtés mais aussi ses mauvais quand on n’a pas les moyens de pouvoir choisir ses matches », rapporte L’Equipe dans son édition du jour. Dès ses premiers ballons, l’équipe parisienne a donné l’impression d’être en décompression et était déjà menée 2-0 après 20 minutes de jeu, avec des buts d’Endrick (6e) et d’Afonso Moreira (18e).

Après cette entame cauchemardesque, les joueurs de Luis Enrique sont enfin rentrés dans leur match, mais ils ont fait preuve de trop d’imprécisions, d’ouvertures téléphonées ou de dribbles ratés pour renverser la donne. La sortie précoce de Vitinha, touché à la cheville, n’explique pas cette mauvaise prestation. « Paris a manqué d’inventivité et de punch pour surprendre un adversaire installé et courageux. » Gonçalo Ramos aurait pu relancer rapidement son équipe dans cette rencontre, mais le Portugais a mal tiré son penalty, prolongeant les difficultés de son équipe dans cet exercice, où elle reste à 50 % de réussite cette saison (6 sur 12). Les entrées en jeu d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia n’ont pas été suffisantes pour renverser la situation. Le Ballon d’Or a trouvé la transversale (75e), tandis que le Géorgien a inscrit une belle réalisation (90e+4), mais trop tardive pour espérer au moins arracher le match nul. « Aux avant-postes, la lutte pour le titre se poursuit donc, le suspense va s’étirer encore un peu, et on saura mercredi si Lens et la LFP peuvent continuer à rêver d’une ‘finale’ pour le choc du 13 mai », conclut le quotidien sportif.

Du côté du quotidien Le Parisien, on évoque aussi cette défaite du PSG face à l’OL (1-2). Malgré six changements par rapport à l’équipe victorieuse à Anfield, les Rouge & Bleu « avaient encore la tête à Liverpool. Ils ont paru étrangement absents à eux-mêmes, une distraction punie en moins de six minutes par Lyon et Endrick, qui avait coché ce match (…) Qu’il est dur de se remettre des sommets et des émotions de la Coupe d’Europe. Paris l’a connu ce dimanche soir, comme Arsenal, le Sporting, l’Atlético de Madrid voire Strasbourg si on étend le phénomène à la Ligue Conférence. » Cette défaite du PSG relance une nouvelle fois le suspense dans la course au titre et le match en retard face au FC Nantes (mercredi à 19h sur Ligue 1+) aura une importance capitale dans ce sprint final. Les joueurs de Luis Enrique ont grillé un joker et auront à coeur de compter au minimum quatre points d’avance au classement avant leur déplacement à Bollaert-Delelis le 13 mai prochain. « Luis Enrique avait donc procédé à six changements pour reposer les héros d’Anfield. On comprend l’idée et aussi celle de récompenser ceux qui n’en peuvent plus d’attendre pour rien ou des bouts de matchs. Mais c’était sans doute trop pour cette équipe qui n’a jamais paru avoir de marge sur ses adversaires de Ligue 1, et Lyon principalement, très difficilement battu à l’aller (2-3). »