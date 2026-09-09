Info à la Une – Le PSG retrouve la Ligue des champions

Double champion d’Europe, le PSG dispute son premier match de la phase de ligue face au Slovan Bratislava ce mercredi soir. Le premier pas vers la réalisation de son rêve de « three-peat ».

Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG retrouve la Ligue des champions. Pour sa première journée de la phase de ligue, le club parisien accueille le Slovan Bratislava au Parc des Princes. Après des débuts poussifs en championnat, l’équipe de Luis Enrique aura besoin de se rassurer. Cette rencontre face à l’équipe slovaque est l’occasion idéale de reprendre confiance. « Retrouver immédiatement une dynamique positive est d’une urgence relative pour le champion d’Europe, vu la structure inédite de l’automne international, qui mettra les clubs entre parenthèses pendant trois semaines, réservées aux sélections, entre OM-PSG le 20 septembre et PSG-Le Mans le 10 octobre », rappelle L’Équipe dans son édition du jour. En Ligue des champions, les Rouge & Bleu auront besoin de prendre les trois points avant d’enchaîner avec un déplacement sur la pelouse de Manchester City (14 octobre), puis la réception du FC Barcelone six jours plus tard (20 octobre).

Si le PSG est souvent embêté face aux équipes évoluant en bloc bas, ça ne devrait pas être le cas ce mercredi. L’équipe de Yaya Touré aime avoir la possession du ballon. Le club parisien doit surtout mettre fin à sa série de quatre matchs sans victoire, toutes compétitions confondues (deux nuls et deux défaites). « Il doit boucler cette première séquence jusqu’à la trêve internationale en organisant le retour de son efficacité, des deux côtés du terrain, avec deux déplacements à Brest et à Marseille (…) Cette soirée face à Bratislava est à la fois une parenthèse et le coup d’envoi de la seule compétition qui l’obsède vraiment. Le retour dans un autre monde, qu’il domine depuis deux ans », conclut le quotidien sportif.

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De son côté, Le Parisien évoque aussi cette rencontre face au Slovan Bratislava en Ligue des champions. Le premier pas dans la quête du « three-peat » du PSG. Pour mettre fin à sa série de quatre matchs sans victoire, le club de la capitale va retrouver sa compétition préférée. « Alors que la compétition n’a pas commencé, le PSG semble avoir gardé son avance sur la concurrence européenne même si Munich et Arsenal se rapprochent. » Pour cela, les Rouge & Bleu peuvent compter sur un Luis Enrique qui ne compte pas se reposer sur ses acquis : « Le passé, c’est le passé. Il faut renouveler le carnet de conduite. Tout le monde est excité et motivé à l’idée de jouer contre nous, particulièrement en Ligue des champions. Il faut donc qu’on sorte de notre zone de confort. Je cherche à contrôler cela. Je veux montrer qu’on doit se réinventer chaque jour », a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse ce mardi. Ses leçons tactiques données aux différents grands coachs européens ont montré que l’entraîneur parisien était capable de se réinventer. « Un premier rendez-vous aux allures de rentrée des classes solennelle, où le costume de favori doit se porter avec l’élégance des grands soirs. Le parfum de la Coupe d’Europe possède cette vertu unique de balayer d’un souffle les débuts de saison parfois laborieux (…) Il est temps de calmer les sceptiques professionnels et les éternels angoissés du mois de septembre et de rappeler qu’ici, c’est le foot », conclut le journal francilien.