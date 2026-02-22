Info à la Une – Le PSG retrouve sa place de leader en Ligue 1

Avec sa victoire tranquille contre le FC Metz (3-0), le PSG a parfaitement profité du faux-pas du RC Lens pour reprendre son fauteuil de leader.

La lutte pour le titre de champion de France s’annonce intense entre le PSG et le RC Lens. Après avoir perdu sa place de leader le week-end dernier, le club de la capitale la retrouve déjà. Suite à la défaite renversante du RC Lens face à l’AS Monaco (2-3), les Rouge & Bleu avaient une belle occasion à saisir ce samedi soir au Parc des Princes. Les joueurs de Luis Enrique n’ont pas raté cette opportunité pour reprendre le trône de Ligue 1 suite à leur victoire tranquille face au dernier du championnat, le FC Metz (3-0). « Luis Enrique n’aime pas réduire l’analyse d’un match à son résultat et il a raison. Le score final de 3-0 serait presque flatteur au regard de l’essentiel de cette soirée souvent ennuyeuse, et il sanctionne plus crûment les limites profondes de la lanterne rouge », résume L’Equipe. Pour cette rencontre placée entre ses deux matchs de barrage de Ligue des champions, le PSG avait juste besoin d’assurer l’essentiel. Et avec une équipe remaniée au coup d’envoi, les Rouge & Bleu n’ont pas eu besoin de forcer leur talent. Les Messins ont rapidement été punis de leur audace dans le jeu avec une ouverture du score rapide de Désiré Doué (1-0, 3e). La domination tranquille du PSG a été concrétisée en fin de première période avec le but du break de Bradley Barcola (2-0, 45e+3).

Cette rencontre a permis à certains d’obtenir du temps de jeu, comme Dro Fernandez, et à d’autres de retrouver des couleurs à l’image d’Achraf Hakimi. Mais « le jeu parisien manque encore de la fluidité et du mouvement qui a fait son charme et ses succès. Mettant de l’intensité par à-coups, cherchant trop souvent une solution de confort au mépris de la prise de risque et des efforts qu’elle peut supposer en termes de contre-pressing, les champions d’Europe ont passé la soirée à sembler regarder leur montre, en pensant peut-être déjà à mercredi. Cette équipe a peut-être trop gagné pour s’émoustiller à chaque rencard et vibrer à la moindre accélération, il n’en demeure pas moins qu’elle va devoir hausser son curseur alors que se profile son match le plus important de la saison jusqu’à présent, contre Monaco », constate L’E. Le PSG continue d’enchaîner des rencontres inabouties et imparfaites dans le jeu. L’entrée des joueurs cadres (Vitinha, João Neves et Khvicha Kvaratskhelia) ont redonné un peu de peps en seconde période. Gonçalo Ramos d’aggraver le score dans le dernier quart d’heure du match, après une récupération haute de Lucas Hernandez (3-0, 77e). « Faute d’en avoir montré assez même sur la durée sur la scène nationale, le PSG actuel aura besoin de toutes ses forces pour éviter une déconvenue. »

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire du PSG. Le club de la capitale vient de traverser une semaine importante. Après son succès 3-2 en barrage aller de la Ligue des champions, l’équipe de Luis Enrique a remporté son match face au FC Metz (3-0) ce samedi soir. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de reprendre le trône de Ligue 1, suite au faux-pas du RC Lens contre l’AS Monaco (2-3). Et un homme a marqué cette semaine : Désiré Doué. Déjà auteur d’un doublé face à l’ASM en C1, le Golden Boy a rapidement mis le PSG sur des bons rails en ouvrant le score dès la 3e minute. Mais l’international français est sorti à la pause par précaution, après une gêne aux adducteurs. « Aucune semaine ne se ressemble en football et Paris le sait. La tête et le regard devant, Paris enregistre une autre bonne nouvelle avec la première titularisation de Dro Fernandez, sans cesse dans le sens du jeu et dans un esprit collectif. » Utilisé en sentinelle, Warren Zaïre-Emery a ébloui cette rencontre, bien épaulé par Lee Kang-In dans un rôle de chef d’orchestre. Bradley Barcola a aussi profité de cette rencontre pour marquer. « L’ailier s’impose comme l’un des meilleurs attaquants du monde hors de la surface – replis défensifs, appel, contrôle, premiers appuis qui éliminent – mais d’une maladresse infinie dedans, avec un manque de justesse embarrassant dans le dernier geste. Le jour où il combinera les deux, il deviendra l’un des plus grands au monde », conclut LP.