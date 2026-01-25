Info à la Une – Le PSG retrouve sa place de leader en Ligue 1

Dauphin du RC Lens depuis le 22 novembre dernier, le PSG a retrouvé sa place de leader hier soir grâce à… L’OM, qui a battu Lens au Vélodrome (3-1).

Elle avait manqué aux supporters du PSG. Si le club de la capitale avait repris provisoirement la semaine dernière sa place de leader, avant de voir Lens la récupérer avec une victoire contre Auxerre au Stade Bollaert (1-0), le club de la capitale va cette fois rester tout en haut du classement du championnat de France à l’issue de la dix-neuvième journée. Vainqueur aux forceps de l’AJ Auxerre grâce à un but de Bradley Barcola à la 80e minute (0-1) vendredi soir, le PSG avait mis la pression à Lens qui se déplaçait au Vélodrome vingt-quatre heures plus tard. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Lensois ont failli à Marseille.

Marseille offre la première place au PSG

En effet, ils ont subi dès le début du match la pression marseillaise et ont rapidement été menés de deux buts, Amine Gouiri (3e) et Ethan Nwaneri (13e), qui jouait son premier match avec l’OM, faisaient trembler les filets d’une défense lensoise dépassée. Après ces deux coups de bambou, les Lensois ont tenté de repartir de l’avant, se procurant plusieurs situations sans réussir à cadrer une frappe. En seconde période, les deux équipes se procurent des occasions, mais il faut attendre les quinze dernières minutes de la rencontre pour voir Marseille se mettre à l’abri grâce à un doublé de Gouiri (3-0, 75e). Lens réduira l’écart par l’intermédiaire de Rayan Fofana, lancé en profondeur par une magnifique passe de l’extérieur du pied de Mamadou Sangaré (3-1, 85e). Les Lensois s’inclinent donc et laissent le PSG reprendre le trône de leader, avec deux points d’avance.