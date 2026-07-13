Info à la Une – Le PSG sur le point de conclure une prolongation historique avec Nike

Équipementier du PSG depuis 1989, Nike est sur le point de conclure une prolongation de contrat historique avec le double champion d’Europe jusqu’en 2037.

Double champion d’Europe, le PSG va prochainement bénéficier de ce statut pour augmenter l’un de ses revenus sponsors. Liés depuis 1989, Nike et le club de la capitale sont sur le point de conclure une prolongation de contrat historique. Après le premier sacre en Ligue des champions, en 2025, le président parisien Nasser al-Khelaïfi avait demandé à ses équipes de renégocier le contrat avec l’équipementier.

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Un nouveau contrat à 100 M€ par an

Selon les informations de L’Équipe, le PSG et Nike se sont mis d’accord pour prolonger leur contrat de cinq saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2037, c’est-à-dire six ans avant le terme du contrat actuel. Cette prolongation s’accompagne d’une hausse financière significative. Les Rouge & Bleu touchaient environ 60 M€ avec leur contrat actuel et ce futur deal rapportera désormais autour de 100 M€ par an au champion d’Europe. « Le PSG disposera alors d’un des contrats équipementier les plus rémunérateurs au monde avec celui du FC Barcelone, qui avait prolongé en novembre 2024 son partenariat avec Nike jusqu’en 2038 pour une somme totale de 1,7 milliard d’euros selon les médias espagnols », précise le quotidien sportif. À noter que le PSG continuera d’être le seul club à être associé à la marque Jordan, détenue par Nike. « Après avoir connu une baisse à la suite des départs de Lionel Messi, Neymar (2023) et Kylian Mbappé (2024), les ventes de maillots sont reparties significativement à la hausse depuis le premier sacre européen », conclut L’Équipe.

Le PSG sur le point de prolonger avec Nike pour cinq ans et environ 100 M€ annuels

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