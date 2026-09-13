Info à la Une – Le PSG veut enfin lancer sa saison de Ligue 1

Après trois journées de Ligue 1, le PSG n’a toujours pas gagné. Il compte remédier à ça sur la pelouse de Brest, requinqué après son large succès contre Bratislava en Ligue des champions.

Le PSG ne nous avait pas habitués à ça depuis de très nombreuses années. Après trois journées de Ligue 1, le club de la capitale n’a toujours pas gagné (deux nuls, une défaite) et se retrouve à la quatorzième place du classement. Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), il se déplace à Brest pour corriger cette anomalie. Le PSG doit retrouver en Ligue 1 le rythme, la justesse technique et le mouvement aperçus par séquences depuis le début de la saison, tout en ajoutant l’efficacité qui lui a manqué la semaine passée contre Monaco, assure Le Parisien. Paris avait pourtant livré, par moments, un football séduisant, fait de bonnes séquences et de déplacements permanents. À Brest, il ne faudra donc pas seulement bien jouer. Il faudra gagner, souligne le quotidien francilien.

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Brest, une équipe qui réussit bien au PSG

Le contexte lui est favorable : le PSG a remporté ses onze derniers déplacements à la pointe du Finistère. Une série qui invite forcément à l’optimisme, même si la soirée de dimanche sera particulière. Car au-delà de l’enjeu sportif, le football laissera une place importante à l’émotion. Un hommage sera rendu à l’ancien entraîneur brestois Éric Roy, décédé le 17 juin dernier, à 58 ans, des suites d’un cancer du pancréas. Un tifo sera déployé dans les tribunes, avance Le Parisien. Alors dans cette enceinte où l’émotion accompagnera le football, le PSG devra garder les pieds sur terre. Il y aura trois points à aller chercher et une saison à lancer.



















