Info à la Une – Le PSG veut reprendre ses distances en tête de la Ligue 1

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Les Parisiens ont comme objectif de s’imposer pour reprendre le large en tête de la Ligue 1.

Leader de Ligue 1, le PSG a vu Lens revenir provisoirement à un point après sa victoire contre Toulouse vendredi soir (3-2). Ce soir, le club de la capitale reçoit – au Parc des Princes – Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Ce match une série de trois rencontres de championnat décisives pour le titre de champion de France. Le club de la capitale peut en effet faire un très grand pas vers le titre de champion de France, son quatorzième dans son histoire et le cinquième de suite, s’il remporte ces rencontres contre Lyon, Nantes et Angers.

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Un effectif qui sera sollicité

« Dans moins d’une semaine, c’est comme si on allait être fixé. Entre ce dimanche et samedi soir, l’équipe de Luis Enrique va disputer trois matches de Ligue 1 avant son immense sommet de la Ligue des champions face au Bayern. Battre Lyon, puis Nantes et enfin Angers dans le Maine lui donnerait a minima sept points d’avance, à quatre matchs de la fin, et les deux mains sur le titre de champion de France même en cas de défaite chez les Nordistes le 13 mai. L’histoire de cet exercice 2025-2026 se joue donc du 19 au 25 avril », assure Le Parisien. Les trois rencontres en sept jours vont redonner des minutes à des joueurs impatients et qui n’ont pas pu passer leurs nerfs sur la Coupe de France après l’élimination précoce face au Paris FC en janvier, conclut le quotidien francilien.