Info à la Une – Lee Kang-in peut aspirer à un rôle plus important au PSG

Titulaire lors de la victoire du PSG contre Le Havre ce week-end (0-1), Lee Kang-in semble loin des joueurs les plus en forme athlétiquement du PSG.

Depuis quelques semaines, les joueurs du PSG semblent être atteints physiquement, eux qui n’ont pas beaucoup pu couper entre l’historique saison 2024-2025 et l’exercice 2025-2026. Cela se ressent sur les performances des joueurs de Luis Enrique sur le terrain. Mais au milieu des états de forme encore aléatoires de l’effectif du PSG, Lee Kang-in est un des éléments les plus fringants de cette fin d’hiver, avance L’Equipe. Touché à une cuisse lors de la Coupe intercontinentale le 17 décembre dernier, l’international sud-coréen avait manqué un mois et demi de compétition. Mais depuis son retour de blessure le 1er février dernier, il dégage une belle impression athlétique qui détonne avec la lassitude de plusieurs coéquipiers, avance le quotidien sportif. Contre Le Havre, l’ancien de Majorque a mis une intensité et un rythme constants pendant l’heure passée sur la pelouse.

À lire aussi : Mercato PSG – Le choix fort de Lee Kang-In sur son avenir

Son profil n’a pas d’équivalent dans l’effectif

Arrivé au PSG à l’été 2023, Lee ne s’est jamais imposé comme un pion essentiel de l’équipe de Luis Enrique. Il passe rarement totalement à côté, mais il marque presque aussi rarement les esprits, estime L’Equipe. « Il est surtout un joueur de complément, à l’impact faiblard. Ce n’était pas tout à fait l’idée au moment où le conseiller sportif Luis Campos est allé le chercher à Majorque contre 22 millions d’euros. Son apport a été jugé en deçà des attentes en interne, notamment dans sa faculté à faire des différences dans les un-contre-un et à amener des situations de but. » Pour autant, sa mentalité positive est appréciée au club. Cet hiver, l’Atlético de Madrid est revenu à la charge mais l’affaire a capoté. D’une part car Luis Enrique a fermé la porte, ne souhaitant pas perdre en cours de saison un élément toujours prêt à répondre présent quand on fait appel à lui. D’autre part, car les Colchoneros, confiants sur leur capacité à convaincre le joueur, mais limités dans leurs moyens, misaient sur un prêt avec option qui n’avait aucune chance d’être accepté par Paris, assure L’Equipe. « Alors que Lee est lié au PSG jusqu’en juin 2028, une réflexion est engagée pour étirer son contrat. L’intéressé n’aurait pas donné de réponse pour l’heure. L’été dernier, il s’est posé des questions sur son statut – et son avenir -, pas insensible aux chants venus de Liga. Les prochains mois seront décisifs. » Le club aimerait qu’il gagne en influence et en régularité, il lui a fait savoir. A priori, son profil de débordeur-centreur ne colle pas trop au projet de jeu de Luis Enrique, mais il peut être utile et n’a pas d’équivalent dans l’effectif. Dans la continuité de ce qu’il produisait avant sa blessure, il traverse peut-être sa période la plus intéressante sous le maillot parisien, conclut L’Equipe.