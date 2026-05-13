Info à la Une – Lens / PSG, un choc pour officialiser son titre de champion

Ce mercredi soir (21h sur beIN SPORTS 1), le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens dans le cadre du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. L’occasion pour les Parisiens d’officialiser leur titre de champion.

Officieusement champion de France, le PSG peut valider son titre ce mercredi soir sur la pelouse du RC Lens. Dans le cadre du match en retard de la 29e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu n’auront besoin que d’un match nul pour être officiellement sacrés pour la quatorzième fois de leur histoire. Initialement prévu le 11 avril dernier, ce choc pour le titre avait été reporté afin de permettre aux joueurs de Luis Enrique de préparer au mieux leur quart de finale de Ligue des champions contre Liverpool. « La LFP a perdu une bonne occasion de défendre ses intérêts propres plutôt que ceux de son club majeur, choisissant la soumission au plus puissant plutôt que la valorisation de son feuilleton, au suspense inespéré », rapporte Vincent Duluc dans L’Equipe. Une affiche qui a donc perdu son principal intérêt et qui servira aux deux formations à préparer leur finale : en Coupe de France pour le RC Lens (22 mai) et en Ligue des champions pour le PSG (30 mai).

Pour le leader du championnat, ce sera également l’occasion de valider son cinquième titre de champion de France d’affilée. Si, la saison passée, le PSG avait largement dominé les débats en Ligue 1 en terminant avec 19 points d’avance sur son dauphin et en révolutionnant son jeu grâce à son collectif, cet exercice 2025-2026 de L1 est plutôt marqué par « la manière dont Luis Enrique et ses joueurs se sont adaptés à la gloire et aux difficultés, à la fatigue mentale et aux blessures, avec une équipe aussi jeune, aussi épuisée, et aussi peu renouvelée (…) La soirée sera plutôt traversée par une certaine idée de la rivalité et du jeu, par l’exigence du champion et par l’orgueil d’un dauphin, au bout d’un voyage en ballon magnifique », conclut le quotidien sportif.

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De son côté, Le Parisien évoque également ce choc entre le RC Lens et le PSG ce mercredi. Alors que son titre de champion est acquis à 99 %, cette rencontre face aux Sang & Or doit être perçue comme un test par les Rouge & Bleu avant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai prochain à Budapest. En face, les Lensois attendent les Parisiens de pied ferme. « Ils ont un compte à régler, un compte sportif évidemment, et un peu administratif, accessoirement. Héroïques dauphins, ils veulent prouver à la France entière, et même au-delà puisque le PSG devient un phénomène décortiqué mondialement, qu’ils possédaient la trempe d’un leader, ce qu’ils ont été un temps. Ils veulent rivaliser, s’offrir le scalp de la meilleure équipe de la planète pour dire à quel point eux aussi auront formé une équipe de cadors. »

Ce report obtenu par le PSG est toujours dans les esprits des Artésiens. Mais l’équipe de Luis Enrique voudra rapidement éteindre un stade Bollaert qui s’annonce bouillant. Le coach parisien pourrait être tenté d’aligner sa meilleure équipe, en prenant en compte les nombreux absents. « Ainsi Lens devrait-il connaître le privilège d’observer dès le coup d’envoi le meilleur joueur du monde, le plus dimensionné pour la Ligue des champions, cet ultra-trail du foot, alias Khvicha Kvaratskhelia, attaquant de feu et de lumière, terrien devenu extra, à la détermination animale les soirs de pleine lune qu’il multiplie à l’infini », conclut le journal francilien.