Info à la Une – Les chantiers du PSG avant le Bayern Munich

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Avant ce match, le PSG a plusieurs chantiers à gérer.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions après avoir éliminé Liverpool en quart de finale (4-0 au cumulé), le PSG retrouve le Bayern Munich à ce stade de la compétition. Avant ce choc contre les Allemands, le club de la capitale a cinq chantiers selon L’Equipe. Le premier : faire revenir Nuno Mendes et Vitinha. Aborder une demi-finale aller face au Bayern Munich sans Nuno Mendes et/ou Vitinha changerait radicalement le rapport de force. L’enjeu pour Paris est de retrouver son duo portugais, lance le quotidien sportif. L’Equipe explique également que Luis Enrique devra gérer le temps de jeu de ses cadres contre Angers samedi. « Inutile de mettre en danger Khvicha Kvaratskhelia, le joueur en forme de ce printemps parisien. »

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Prévoir des plans B au cas où

Autre chantier pour le PSG avant de recevoir le Bayern Munich, nourrir la montée en puissance de Fabian Ruiz. Absent des terrains pendant trois mois, le milieu de terrain espagnol a fait deux entrées encourageantes contre Lyon et Nantes. Il reste assez difficile de l’imaginer comme une solution au coup d’envoi face à une équipe du Bayern dont l’intensité est totale, tempère le quotidien sportif. L’Equipe avance aussi que le PSG doit prévoir des plans B au cas où. « Luis Enrique ne fait pas grand-chose au hasard. Le voir insister avec Lucas Beraldo en sentinelle n’a rien d’anodin. Cela répond à une logique ponctuelle, avec les manques dans ce secteur, mais aussi sans doute à une volonté de préparer un plan B au cas où Vitinha ne pourrait répondre présent face au Bayern. » Enfin, le PSG doit travailler les coups de pied arrêtés, assure L’Equipe. Contre Nantes, « les Parisiens n’ont pas hésité mercredi, sur des coups francs lointains désaxés, à faire monter leurs centraux. Avec deux concepts : une combinaison à deux ou trois qui aboutit à un centre ou une ouverture lointaine. Rarement, l’adjoint Rafel Pol n’avait établi ce type de formule. »