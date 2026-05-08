Info à la Une – Les coulisses de la qualification en finale du PSG

Mercredi soir, le PSG a validé son billet pour sa deuxième finale de Ligue des champions de suite. L’après-match a été marqué par la joie et la fierté de Nasser al-Khelaïfi.

Après un match époustouflant à l’aller (5-4), le PSG a validé sa qualification pour la finale de la Ligue des champions en réussissant à museler le Bayern Munich devant son public (1-1). À l’issue de la rencontre, les Parisiens n’ont pas caché leur joie de se qualifier pour une deuxième finale de C1 de suite. Au milieu du vacarme du vestiaire, Nasser al-Khelaïfi a pris la parole, indique L’Equipe. « Vous avez montré du courage, de la détermination et l’exemple de ce que doit être une équipe qui se bat l’un pour l’autre et pour le badge. Vous avez montré du courage, de la détermination et l’exemple de ce que doit être une équipe qui se bat l’un pour l’autre et pour le badge. » Pendant que Vitinha et Pacho se voient remettre une médaille pour leur 200e et 100e apparition sous le maillot parisien, une même idée revient avec insistance : cette qualification s’est construite sur une préparation jugée remarquable, souligne le quotidien sportif. Dans les vestiaires, on estime que sans les interventions de Manuel Neuer en deuxième période, ils sont quelques-uns, au club, à penser que cette demi-finale retour aurait pu virer à la correction. Mentalement, le PSG a eu le sentiment d’avoir fait perdre la tête aux Bavarois.

Depuis plusieurs mois, ce groupe vit avec la conviction qu’il peut aller au bout

La qualification en poche, le coach du PSG est resté très mesuré devant ses hommes, déjà tourné vers la finale, assure L’Equipe. Le retour à l’hôtel s’est fait dans une ambiance douce, presque apaisée. Les joueurs ont partagé un repas avec les salariés du club présents à Munich – communication, digital, sécurité notamment. Depuis plusieurs mois, ce groupe vit avec la conviction qu’il peut aller au bout. Revenir en finale apparaît moins comme un accomplissement que comme une étape supplémentaire dans un projet pensé pour atteindre les sommets, conclut le quotidien sportif. De son côté, RMC Sport revient également sur les coulisses de cette folle soirée. Dans le vestiaire parisien, les scènes de joie se sont enchaînées. Plusieurs chants ont été lancés. Fabian Ruiz est monté sur la table placée au centre de la pièce. Achraf Hakimi, forfait pour cette rencontre mais présent à Munich, était encore là, avec un large sourire, indique le média sportif. Nasser Al-Khelaïfi a eu un échange avec David Beckham en visio. La légende anglaise a félicité le président, qui a aussi pris le soin d’appeler Charles Biétry. Pour aller chercher cette deuxième étoile, il faudra d’abord régénérer des corps marqués par l’effort. Au bout d’un money time étouffant, Marquinhos a fini la rencontre avec des crampes. Au moment de passer en zone mixte devant les journalistes, le défenseur brésilien boitait bas. Ousmane Dembélé a lui quitté ses partenaires à la 65e minute. Au moment de se changer et de fêter ce succès avec les supporters, le Ballon d’or 2025 s’est tenu brièvement l’arrière de la cuisse droite, conclut RMC Sport.