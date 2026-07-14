Info à la Une – Les coulisses du transfert surprise de Lucas Digne au PSG

Le PSG tient sa deuxième recrue du mercato estival. À la surprise générale, Lucas Digne fera son retour chez les Rouge & Bleu après un premier passage entre 2013 et 2016. Un transfert inattendu, qui est préparé en toute discrétion depuis quatre semaines.

C’est l’une des surprises de ce mercato estival 2026. Assez discret sur le marché, le PSG a finalisé, dans la plus grande discrétion, sa deuxième recrue de cette période des transferts. En effet, après le gardien Alessandro Longoni, la direction parisienne a bouclé le retour de Lucas Digne (Aston Villa), qui a déjà porté le maillot parisien entre 2013 et 2016.

Un transfert préparé en toute discrétion depuis quatre semaines

En effet, un contrat de trois ans l’attend chez le double champion d’Europe en titre, soit jusqu’en juin 2029. Ce transfert surprise trouve son origine il y a quatre semaines, comme l’indique L’Équipe. Dans un premier temps, Luis Campos était à la recherche d’un profil plus jeune pour suppléer Nuno Mendes au poste de latéral gauche. Mais recruter un jeune élément alors que le meilleur latéral gauche du monde est seulement âgé de 24 ans faisait-il sens ? « La réponse à cette interrogation des dirigeants parisiens ne va pas tarder. » Rapidement, le profil de Lucas Digne, qui fêtera ses 33 ans le 20 juillet, a séduit : « français, expérimenté, peu cher (une clause libératoire inférieure à 10 M€). Un joueur capable sans état d’âme d’assurer des matches de haut niveau. Et surtout un élément que Luis Enrique connaît bien. » Le coach parisien avait déjà côtoyé l’international français au FC Barcelone lors de la saison 2016-2017. « La décision d’accélérer sur cette piste est prise il y a trois semaines environ », précise le quotidien sportif.

De son côté, Lucas Digne a rapidement vu d’un bon oeil un retour à Paris, « avec cette volonté, comme il le glissait récemment en privé, de ‘boucler la boucle’ dans un environnement qu’il connaît, mais avec des outils bien différents que ceux lors de son premier passage de 2013 à 2016. » Il y a quelques mois, l’ancien Lillois se voyait même, en privé, participer à l’affirmation comme meilleur latéral gauche du monde de Nuno Mendes dans un rôle de grand frère. Il retrouvera notamment de nombreux internationaux français, avec lesquels il entretient de très bonnes relations, en particulier avec Ousmane Dembélé. « Le Nordiste n’avait pas évoqué avec eux ces contacts avec le club de la capitale. C’est dans leurs chambres de l’hôtel de Dallas qu’ils ont appris ce lundi matin l’imminence de la signature. Avec ensuite, chambrage en règle », conclut L’E.

🚨💣 ALERTE BREAKING : LUCAS DIGNE AU PSG : HERE WE GO de @FabrizioRomano !!



Accord verbal avec le joueur et Paris va payer la clause liberatoire de 10M€ !!



Bon retour @LucasDigne 👋❤️💙 pic.twitter.com/kmpkXBZNfm — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 13, 2026