Info à la Une – Les dessous du report du match Lens / PSG

Hier, la LFP a officialisé le report du match entre Lens et le PSG qui devait se jouer le 11 avril prochain. Une décision qui ne passe pas du côté lensois.

Afin de préparer au mieux sa double confrontation contre Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG avait demandé à la LFP de reporter son match contre Lens, qui devait se jouer entre les deux rencontres contre les Reds. Hier, le Conseil d’administration de la LFP devait statuer à ce sujet, mais également sur le report du match entre Brest et Strasbourg, le club alsacien jouant les quarts de finale de la Conférence League. Et il a voté à l’unanimité le report de ces deux rencontres. Une décision qui a été fortement critiquée pour le choc entre Lensois et Parisiens. Dans une réunion longue de trois heures qui aura brossé différents sujets, la question des reports a été réglée en trente minutes. Tous les présidents concernés ont pris la parole, en commençant par le Lensois Joseph Oughourlian, qui a ouvert le bal en précisant qu’il « n’avait rien contre le PSG », mais qu’à l’inverse d’un des clubs qui affiche les plus gros revenus au monde et d’une équipe construite pour jouer sur tous les tableaux, l’effectif lensois n’était pas bâti pour jouer tous les trois jours, indique Le Parisien.

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Le rayonnement potentiel des clubs français sur la scène européenne est donc passé avant l’intérêt immédiat de la Ligue 1

Pas suffisant pour convaincre. Le résultat, donc, est ce vote à l’unanimité en faveur des reports et une inévitable polémique que les votants ont forcément vu venir, donnant au passage un argument de plus à ceux qui pensent que le PSG obtient ce qu’il veut en Ligue 1, lance le quotidien francilien. Le rayonnement potentiel des clubs français sur la scène européenne est donc passé avant l’intérêt immédiat de la Ligue 1 et de sa dramaturgie. Car il est tout sauf impossible qu’au coup d’envoi du Lens-PSG le 13 mai, les Parisiens soient déjà champions et que le choc que la France du foot attendait soit dénué de tout intérêt. « Il n’y a rien d’exceptionnel dans cette décision, depuis des années l’avantage a toujours été donné aux clubs qui jouaient la Coupe d’Europe parce que ce sont ces clubs-là qui défendent l’image du football français », explique toujours un membre du CA qui a souhaité rester anonyme. Un process « mis en place depuis quatre ans, qui vise à mettre toujours en avant les clubs qui participent à la Coupe d’Europe et qui s’inscrit par ailleurs, défend-il, dans la situation globale du football français ».











