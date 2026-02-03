Info à la Une – Les raisons de la baisse de régime d’Achraf Hakimi

De retour sur les terrains avec le PSG depuis quelques jours, Achraf Hakimi n’a pas encore affiché le niveau qu’il avait la saison dernière. Plusieurs raisons peuvent expliquer sa baisse de régime.

Victime d’une grosse blessure à la cheville le 4 novembre dernier lors de la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich, Achraf Hakimi avait tout mis en œuvre pour pouvoir jouer la Coupe d’Afrique des nations avec le Maroc. Le latéral droit du PSG a réussi son pari, lui qui a pu retrouver les terrains avec la sélection marocaine durant la compétition. Mais après sa blessure, il a du mal à retrouver son meilleur niveau. Absent entre le 4 novembre et le 29 décembre, il fait partie des joueurs qui ont actuellement besoin d’enchaîner les matches pour retrouver des sensations et une condition physique optimale, assure L’Equipe. Mais avec son expulsion contre Strasbourg dimanche, cela pourrait se compliquer. « Depuis son retour de la CAN, la montée en puissance ressemble à un mirage. L’impression laissée est pour l’instant à mille lieues de ses productions de la saison passée lorsqu’il avait été l’un des éléments forts du collectif parisien. Une baisse de régime qui, à bien y regarder, n’a rien d’illogique. Au-delà d’un déficit athlétique à combler, Hakimi est rentré du Maroc avec une fatigue musculaire et un lourd bagage émotionnel. La finale perdue au bout du suspense face au Sénégal (0-1 a.p., le 18 janvier) a été particulièrement dure à vivre pour le capitaine des Lions de l’Atlas. Sans doute aurait-il été moins question de ses deux prestations bancales contre Newcastle (1-1, mercredi dernier) et Strasbourg si elles ne s’étaient pas inscrites dans le prolongement d’une CAN sans éclat. »

Au sein du PSG, il n’y a pas d’inquiétude

Plusieurs questions latentes se posent après son retour à la compétition avec le Maroc : a-t-il payé ses efforts ? Aurait-il fallu lui laisser davantage de temps ? Voire privilégier une opération, hypothèse qui, selon le PSG, n’a jamais été envisagée ? Au sein du club parisien, une forme de sérénité prédomine. Avec la conviction que Hakimi redeviendra très vite un joueur de premier plan, avance le quotidien sportif. Si possible en mars, et pourquoi pas dès le play-off de Ligue des champions contre l’AS Monaco, les 17 et 25 février prochains, s’il retrouve un peu de fraîcheur d’ici là. Personne, y compris dans l’entourage du Marocain, ne s’attendait à ce qu’il soit immédiatement dans une forme optimale après un tel temps d’arrêt. Il s’agit, dit-on, d’un processus normal pour un joueur qui a manqué 55 jours de compétition, conclut L’Equipe.