Info à la Une – Les salaires des joueurs du PSG

Le PSG possède de très nombreux joueurs de haut niveau. Certains sont même les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Ils possèdent des émoluments au niveau de leur statut.

Après son année 2025 historique, le PSG est la meilleure équipe du monde. Dans son effectif, le club de la capitale possède certains joueurs qui sont les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Par conséquent, ces derniers possèdent des salaires à la hauteur de leur talent. Ce samedi, Le Parisien dévoile le classement des émoluments des Rouge & Bleu. « La surface financière des champions d’Europe n’a aucun équivalent en Ligue 1 et les moyens importants générés, notamment, par un chiffre d’affaires record lors de la saison 2024-2025, permettent aux dirigeants d’offrir de confortables contrats aux membres de l’effectif de Luis Enrique« , assure le quotidien francilien. L’époque des émoluments délirants versés à Mbappé, Neymar ou Messi est cependant révolue et le club de la capitale a cessé de faire des folies, comme en atteste la réduction de sa masse salariale. Celle-ci a considérablement baissé ces trois dernières années et la nouvelle politique, faisant écho à une philosophie davantage tournée vers la performance collective, peut se lire à travers la grille que nous dévoilons, lance Le Parisien.

Ousmane Dembélé leader du classement

Le PSG est entré dans une nouvelle ère où l’équilibre financier demeure aussi important que l’équilibre sportif recherché par Luis Enrique. Un point sur lequel le président Nasser al-Khelaïfi ne transige plus après avoir proposé des sommes astronomiques à des stars pas toujours séduites à l’idée d’évoluer en Ligue 1. Ousmane Dembélé figure en tête du classement des salaires du PSG, avec un revenu brut mensuel estimé à 1,56 million d’euros. Le Ballon d’Or partage le podium avec le capitaine Marquinhos, dont le salaire mensuel s’élève à 1,13 million d’euros, et le défenseur Achraf Hakimi, joliment revalorisé après sa prolongation de contrat signée la saison passée (1,1 million d’euros). « Ces trois stars font partie du « tier one » selon le ranking mis en place par les dirigeants du PSG. Les joueurs de l’effectif sont en effet répartis en quatre catégories établies en fonction du profil et du statut. La première concerne les jeunes signant leur premier contrat professionnel, les éléments à fort potentiel figurent dans la deuxième, la troisième fait référence aux joueurs titulaires et les footballeurs confirmés sont affectés à la quatrième. Là encore, le club de la capitale vise le meilleur équilibre entre ces différentes catégories pour garder un vestiaire jugé extrêmement sain », avance Le Parisien. Les dirigeants ne s’interdisent pas de faire évoluer cette hiérarchie et certains éléments arrivés avec un salaire « bas » obtiennent un salaire davantage en adéquation avec leurs performances, à l’image de Willian Pacho. Le défenseur équatorien ne figurait pas dans le top 15 des joueurs les mieux payés au moment de sa signature, mais sa nouvelle extension de contrat va lui permettre de grimper au classement, indique le quotidien francilien.