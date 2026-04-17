Info à la Une – Les Titis du PSG à une marche de la finale de la Youth League

Présente à Lausanne depuis jeudi, l’équipe Espoirs du PSG va disputer une rencontre importante face au Real Madrid dans sa quête de la Youth League.

Dix ans après sa finale perdue contre Chelsea (1-2, en 2016), les Titis du PSG rêvent de marquer l’histoire du centre de formation. Présente dans le dernier carré de cette édition 2025-2026, l’équipe de Jean-François Vulliez va affronter le Real Madrid ce vendredi en fin d’après-midi (18h45 sur Canal Plus Foot). « Troisième meilleure attaque de la compétition derrière Benfica (toujours en lice) et Tottenham (déjà éliminé), le PSG affiche de grandes ambitions, comme avec son équipe première, devenue référence et source d’inspiration pour une génération tournée vers le plus haut niveau », rapporte Le Parisien.

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Un duel face au Real Madrid

L’ambition de ce groupe est assumée, comme le montre le discours de l’attaquant Elijah Ly : « On a envie de tout prendre : la Youth League, la Gambardella, le championnat… faire le triplé comme les pros la saison dernière. » Pour répondre à ces objectifs, Paris peut compter sur plusieurs profils qui émergent, comme David Boly, Mathis Jangeal ou encore Noah Nsoki, qui ont déjà goûté au monde professionnel cette saison. Pour les autres, cette Youth League représente une rampe de lancement idéale. « Disputer cette compétition est un vrai défi. C’est une expérience, un apprentissage pour nos jeunes », note l’entraîneur Jean-François Vulliez, avant de poursuivre : « À nous de les accompagner avec un maximum de fraîcheur, d’énergie et le moins de pression possible pour leur permettre de livrer un grand match. » Il reste encore une marche à gravir pour atteindre la finale contre Benfica ou Bruges. « Mais avant de rêver plus grand, il y a un match à vivre. Avec cette envie commune de continuer l’aventure entre copains, sans calcul, mais avec la conviction que ces moments-là ne se vivent qu’une fois et qu’il serait dommage qu’ils s’arrêtent trop tôt », conclut le quotidien francilien.

Le XI probable du PSG : James – Boly, Coulibaly, Lucea, Cordier (c) – Abo El Nay, Assab, Diyinu Nzinga – Ayari, Mounguengue, Ly

Les yeux rivés sur la demi-finale de demain ⚔️#UYL pic.twitter.com/XiLW2heNbh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 16, 2026