Info à la Une – L’incertitude demeure autour de Dembélé avant PSG / Monaco

Touché au mollet lors du barrage aller de Ligue des champions face à l’AS Monaco, l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé, reste incertain pour la rencontre retour ce mercredi.

Luis Enrique devra-t-il composer sans son Ballon d’Or 2025 ? Gêné à un mollet lors du barrage aller de la Ligue des champions, remporté 3-2 à Monaco, Ousmane Dembélé a manqué la réception du FC Metz (victoire 3-0 du PSG) ce samedi. Comme indiqué dans le dernier point médical, le numéro 10 parisien a effectué un travail en salle ces derniers jours. Et à J-2 de cette confrontation retour face à l’ASM, la situation de l’attaquant de 28 ans reste toujours aussi floue.

À lire aussi : Les propos forts d’Ousmane Dembélé, une affaire close au PSG

Le PSG ne prendra aucun risque avec Dembélé

En effet, comme le rapporte Le Parisien, « selon le principe de précaution et de la prise de zéro risque, le Ballon d’or 2025 ne devrait pas débuter. Son équipe aura besoin de lui ensuite, en cas de qualification. » Luis Enrique donnera plus de nouvelles de son attaquant ce mardi lors de conférence de presse d’avant-match. Concernant Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou, ils ne seront pas de la partie. Absent depuis le 20 janvier en raison d’un problème au genou, l’Espagnol a repris de manière individuelle les séances d’entraînement.

Pour le reste de l’équipe, le coach parisien ne devrait pas réserver de surprise avec son onze-type du moment face à l’AS Monaco. Certains joueurs comme Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes sont restés sur le banc face au FC Metz ce week-end tandis que Vitinha, João Neves et Khvicha Kvaratskhelia ont disputé 27 minutes. Sorti par précaution, Désiré Doué devrait être apte en attaque aux côtés de Bradley Barcola.

Le XI probable du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Barcola, Doué, Kvaratskhelia