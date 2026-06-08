Info à la Une – L’influence grandissante d’Ousmane Dembélé en équipe de France

Grâce à son nouveau statut acquis au PSG, Ousmane Dembélé a une influence de plus en plus grande au sein de l’équipe de France à l’approche de la Coupe du monde 2026.

Ousmane Dembélé a changé de dimension depuis un an. Arrivé au PSG à l’été 2023, le numéro 10 des Rouge & Bleu a profité du management de Luis Enrique pour opérer un tournant déterminant dans sa carrière. Déjà champion du monde en 2018, l’international français a enrichi son palmarès de deux Ligues des champions avec le PSG et d’un Ballon d’Or en l’espace d’un an. Une performance XXL pour un joueur longtemps décrié par le passé. « En trois ans à Paris, l’ancien Barcelonais a changé de dimension et pris beaucoup plus de place dans le vestiaire des doubles champions d’Europe », rapporte L’Équipe.

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Dembélé n’hésite pas à demander à Mbappé de fournir davantage d’efforts défensifs

Sans surprise, le regard porté sur lui a également évolué au sein de l’équipe de France. Derrière Lucas Digne et N’Golo Kanté, Ousmane Dembélé est actuellement le troisième joueur le plus ancien chez les Bleus. « Tout ce qu’il fait est désormais amplifié par rapport à ses résultats avec le PSG, mais il a toujours été un homme très important dans le vestiaire de l’équipe de France. Sa performance sportive en sélection n’était pas à la hauteur de ce qu’il voulait faire mais sur tout le reste, il a toujours été un cadre. Il est à fond dans cette Coupe du monde. Après la finale (de la Ligue des champions), on lui a proposé de se reposer, il a refusé en expliquant que cette compétition était primordiale pour lui », explique l’un de ses proches. Grâce à sa bonne humeur, le joueur de 29 ans instaure une ambiance positive au sein du groupe français. « Désormais, face aux médias, Dembélé apparaît plus assuré, parfois fermé, toujours avec un discours sérieux. Une confiance qui s’exprime aussi face aux stars de l’effectif. Mbappé le premier », précise L’E.

Les deux hommes se connaissent parfaitement. Ces dernières semaines, l’attaquant du PSG n’a pas hésité à faire passer un message à son ancien coéquipier parisien : « Il devra fournir davantage d’efforts défensifs en sélection qu’il ne peut en faire en club, afin de s’aligner sur la mentalité du groupe et de se fondre davantage dans le collectif. Parfois sur le ton de l’humour, parfois avec plus de sérieux. » Ayant passé de nombreux moments ensemble, il se sent légitime à formuler certaines critiques individuelles pour faire progresser le collectif. « Mbappé affirme d’ailleurs souvent auprès de certains proches que Dembélé lui a plus apporté en sélection que lui a pu le faire. » Mais que ce soit au PSG ou en équipe de France, Ousmane Dembélé ne veut pas être le capitaine à la place du capitaine. Il « assume un nouveau rôle, plus exposé, sans tomber dans la revendication », conclut le quotidien sportif.

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