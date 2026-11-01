Info à la Une – Luis Enrique, l’architecte des succès du PSG

Devenu l’entraîneur comptant le plus de victoires sur le banc du PSG, Luis Enrique a marqué son empreinte dans l’histoire du club et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Avec ce succès éclatant sur la pelouse du Havre (5-1), vendredi, Luis Enrique est entré un peu plus dans l’histoire du PSG. Avec 126 victoires depuis son arrivée à l’été 2023, le technicien espagnol est devenu l’entraîneur comptant le plus de victoires sur le banc parisien, devançant ainsi Laurent Blanc. Pourtant, son pourcentage de victoires (67,5 %) reste inférieur à celui de l’entraîneur français (72,8 %) et à ceux de ses deux prédécesseurs, Unai Emery (76,3 %) et Thomas Tuchel (75,8 %).

Luis Enrique, l’art de faire progresser les joueurs

Mais, grâce à ses succès et son palmarès, Luis Enrique a laissé une trace indélébile dans l’histoire des Rouge & Bleu en remportant deux Ligues des champions, deux Supercoupes d’Europe, une Coupe intercontinentale. Il a également permis à Ousmane Dembélé de soulever le Ballon d’Or 2025. « Non seulement, il a ramassé toute l’argenterie disponible sur le marché mais il lance, après deux C1 consécutives, l’idée immédiate d’un triplé, et tout le monde y croit (…) Il laisse une trace mais aussi une signature, qui relève de l’intransigeance », rapporte Le Parisien. Et cela se perçoit dans la gestion de son effectif. Alors que la suspension de Nuno Mendes en début de saison aurait pu permettre à Lucas Digne d’obtenir du temps de jeu, le coach parisien n’a jamais opté pour cette option, estimant que le Français n’était pas encore prêt. Il en a été de même pour Mika Godts ces dernières semaines. Malgré un calendrier effréné, le Belge n’avait débuté aucune des rencontres en tant que titulaire lors des matchs contre Manchester City, le RC Strasbourg, le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais. Le coach parisien souhaitait qu’il poursuive son apprentissage et cela a porté ses fruits lors du match face au HAC. « Je suis très exigeant et je continue à être plus exigeant parce que c’est ce que méritent nos supporters. C’est ce que mérite ce club. Et s’ils (les joueurs) ne sont pas contents, ils doivent me supporter », a déclaré Luis Enrique après la victoire face à la lanterne rouge.

Après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2030, l’entraîneur de 56 ans a rejoint le PSG au meilleur des moments avec un directeur sportif, Luis Campos, qui a une vision à moyen terme, et un président, Nasser al-Khelaïfi, qui a pris un peu de recul en s’ingérant moins dans les affaires intérieures. « Le natif de Gijón dispose d’une paix royale, des recrues qu’il souhaite, dans un club puissant et sans souci financier. » Si son ancien club, le FC Barcelone, rêve de son retour, le principal intéressé n’a pas de raison de quitter la capitale française pour rejoindre une formation en proie à des difficultés financières récurrentes. Malgré la présence de Lamine Yamal au sein du club catalan, Luis Enrique semble certainement préférer des joueurs tels que Désiré Doué, João Neves ou encore Willian Pacho, des jeunes qu’il a emmenés dans la catégorie des meilleurs éléments du monde. « C’est son autre particularité que le simple pourcentage de victoires n’indique pas : sous ses ordres, les joueurs grandissent, s’étoffent, développent leurs qualités et en découvrent d’autres. Luis Enrique ou l’artisanat créatif de l’entraîneur au sommet de sa méthode », conclut le quotidien francilien.

Le magnifique message de Luis Enrique pour son club, ses joueurs et ses supporters 🔵🔴 #HACPSG https://t.co/Kk4tUrO13L — L1+ (@ligue1plus) October 30, 2026