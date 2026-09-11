Info à la Une – Luis Enrique, un management sans concession

Mercredi soir, lors de la large victoire du PSG contre le Slovan Bratislava, Luis Enrique n’a pas hésité à laisser sur le banc tout le match quatre titulaires habituels. Le symbole d’un management sans concession.

Pour son entrée en lice dans la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG n’a fait qu’une bouchée du Slovan Bratislava (6-1). Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée avec notamment Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Marquinhos et João Neves sur le banc. Ces quatre cadres ne sont d’ailleurs pas entrés en jeu. La théorie de la remise à plat des statuts ne pouvait s’appuyer sur un exemple plus parlant. Mercredi, avant le coup d’envoi, Khvicha Kvaratskhelia a reçu des mains de Luis Figo le trophée de meilleur joueur de l’édition 2025-2026 de la Ligue des champions. Après avoir reçu l’ovation du Parc des Princes, le Géorgien est reparti vers le tunnel puis a rejoint la tribune des remplaçants. Il a fait partie, avec Marquinhos, João Neves et Désiré Doué, des quatre titulaires habituels à ne pas entrer en jeu contre le Slovan Bratislava, avance L’Equipe. Mais, pour l’ailier, cela a une signification différente. Dans le lot, il est le seul à ne pas avoir disputé la Coupe du monde et à avoir débuté la préparation collective dès le mois de juillet. Depuis son arrivée dans la capitale en provenance de Naples lors de l’hiver 2025, il avait participé à tous les matches de C1, hors blessure, analyse le quotidien sportif.

À lire aussi : Luis Enrique salue les performances de Dro Fernandez et Akliouche

Bousculer l’ordre établi

L’international géorgien a été préservé de bout en bout en vue d’une échéance au moins aussi importante aux yeux du staff parisien : le déplacement de dimanche à Brest, qui doit permettre au PSG d’infléchir sa courbe de résultats en Ligue 1, assure L’Equipe. La saison passée, contre un adversaire d’une autre envergure (l’Atalanta Bergame) et dans un contexte très différent (il avait gagné lors des quatre premières journées de Ligue 1), le PSG avait attaqué la C1 avec toute l’armada disponible. Un an après, l’idée est plutôt de bousculer l’ordre établi, lance le quotidien sportif. Après Brest dimanche, l’actuel 13e de Ligue 1 ira le 20 septembre à Marseille, qui sera sans conteste le match le plus important de la semaine puisqu’il n’y en aura pas d’autre et qu’il précède une fenêtre internationale de trois semaines. Au stade Vélodrome, le onze de départ pourrait indiquer plus nettement qui a réussi son début de saison aux yeux de l’Asturien, conclut L’Equipe.



