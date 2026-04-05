Info à la Une – Matvey Safonov en danger avant Liverpool ?

Titulaire dans les buts du PSG depuis plusieurs mois, Matvey Safonov s’est raté contre Toulouse. Une prestation qui pourrait remettre en cause son poste de numéro 1 ?

Doublure de Lucas Chevalier en début de saison, Matvey Safonov avait profité de la blessure de l’international français pour enchaîner les matches et les bonnes prestations. Lui aussi blessé en fin d’année 2025, il avait de nouveau repris la place de numéro 1 au retour de sa blessure, pour ne plus la lâcher depuis. Titulaire vendredi soir lors de la victoire du PSG contre Toulouse, le portier russe a réalisé plus grosses erreurs, heureusement sans conséquence pour son équipe. Le Parisien explique que sa performance contre les Toulousains n’a guère été rassurante et qu’elle interroge avant le quart de finale aller de la Ligue des champions contre Liverpool. Le quotidien francilien se demande si sa mauvaise performance pourrait relancer sa concurrence avec Lucas Chevalier.

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Il devrait être titulaire contre Liverpool

Pour Jérôme Alonzo, c’est un scénario qui était attendu. « Malheureusement, c’est le scénario que l’on pouvait redouter. Tu as déclassé ton gardien numéro 1 et l’autre, qui avait peut-être surperformé, se rapproche aujourd’hui de son vrai niveau, celui d’un gardien moyen plus. Safonov est un bon gardien mais je veux dire par là que ce n’est pas Alisson, Donnarumma, Neuer et encore moins Courtois. Si on devait faire des chapeaux au niveau européen, il serait pour moi chapeau 3, au mieux fin de chapeau 2, mais jamais chapeau 1. C’est pourquoi je parle de piège qui se referme. Tu as décidé de virer ton chapeau 1 pour prendre des chapeaux 2. » Le Parisien explique que malgré ces erreurs, la titularisation de Matvey Safonov contre Liverpool ne fait guère de doute. Pour Jérôme Alonzo, ce serait très compliqué de relancer Lucas Chevalier mercredi soir. « Soyons honnêtes, le faire là, c’est chaud, Lucas n’a pas joué depuis plus de trois mois maintenant. Même si la séquence n’est pas favorable à Safonov, je suis sûr que c’est lui qui jouera contre Liverpool. La question de Chevalier, en revanche, se posera si Safonov se loupe contre les Reds mercredi soir au Parc des Princes. Mais là, je peux vous dire que le coach aurait mal à la tête parce que relancer Lucas à Anfield, ce ne serait pas simple non plus. Mais sauf grosse catastrophe à l’aller, je pense que Safonov n’est pas en danger pour la double confrontation face à Liverpool. »









