Info à la Une – Matvey Safonov, un gardien à part

Demain soir (21 heures, Canal Plus), Matvey Safonov devrait être titulaire dans les buts du PSG contre Liverpool. Il est un gardien très différent de la mode actuelle.

Depuis plusieurs mois, Matvey Safonov est le gardien numéro 1 du PSG. L’international russe a rendu la confiance placée en lui par Luis Enrique en réalisant de belles performances dans les buts du club de la capitale. Dans le football actuel, l’ancien de Krasnodar est un homme à part, estime L’Equipe. « Un mec dont on aime à faire savoir qu’il joue aux échecs et dont on vante, depuis son accession au poste de titulaire en janvier, sa résistance à toute forme de pression. Étiqueté crack du poste durant ses jeunes années, l’ex-gardien de Krasnodar a dû attendre 27 ans pour obtenir la reconnaissance derrière laquelle il courait. » Son erreur face à Toulouse (3-1), vendredi, si elle a alimenté les débats externes, n’a pas changé grand-chose. Mercredi soir, trois semaines après sa soirée dorée à Stamford Bridge, le Russe devra montrer qu’il peut être le « successeur » de Gianluigi Donnarumma. Pour cela, il usera de sa technique loin des normes actuelles à ce poste, lance le quotidien sportif.

Des qualités dans la relance à la main

Analyser l’échauffement de Safonov offre un résumé de sa méthode. Pendant quarante minutes, le Russe multiplie les situations de match, à haute intensité. Avec notamment un gros travail sur sa ligne. C’est dans ce secteur que le gardien se distingue le plus de ses homologues, avance L’Equipe. Le numéro 39 du PSG n’a pas la taille (1,92 m) ni l’envergure d’un Donnarumma (1,96 m) et va donc jouer sur ses appuis et l’engagement. C’est l’objet de tous les débats. Safonov a-t-il un meilleur jeu au pied que Lucas Chevalier ? Un élément est clair : le Russe n’a pas la relance des meilleurs spécialistes au monde. Ce qui le différencie vraiment de ses homologues actuels, ce sont ses renvois à la main, conclut L’Equipe.











