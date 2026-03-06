Info à la Une – Nouveau duel entre le PSG et l’AS Monaco

Après leurs confrontations en barrage de la Ligue des champions, le PSG et l’AS Monaco vont une nouvelle fois s’affronter, cette fois-ci dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1.

PSG / Monaco acte III. Quelques semaines après leur double confrontation en barrage de la Ligue des champions (3-2, 2-2, 5-4 en score cumulé pour le PSG), les deux formations vont de nouveau s’affronter ce vendredi soir. En ouverture de la 25e journée de Ligue 1 (20h45 sur Ligue 1+ et beIN SPORTS 1), le club de la capitale accueille l’équipe de Sébastien Pocognoli. « Mais si le concept de revanche est à considérer avec autant de retenue, c’est justement parce que les deux équipes n’ont pas la même priorité », explique L’Equipe. Si les Rouge & Bleu ne voudront pas redonner espoir aux Lensois et auront à coeur de prendre provisoirement sept points d’avance en tête du classement, ils auront forcément à l’esprit leur huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Chelsea mercredi prochain.

« Luis Enrique doit naviguer entre les vertus de la prudence, notamment dans son utilisation d‘Ousmane Dembélé, et l’envie d’entretenir des repères contestés par les blessures. » Le coach parisien devra aussi composer sans ses milieux Fabian Ruiz et João Neves. L’Espagnol manquera son dixième match depuis sa blessure au genou. Il faudra aussi surveiller le retour progressif d’Ousmane Dembélé, qui a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives lors de ses treize dernières apparitions parisiennes. « On ignore, si les Monégasques ont des envies de revanche, dix jours après leur élimination. Mais, après le match retour (2-2) et le spectacle de ses difficultés, à onze contre dix, c’est peut-être le PSG, aussi, qui a une revanche à prendre sur lui-même », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette rencontre entre le PSG et l’AS Monaco. Le club de la capitale disputera son troisième match face à l’ASM en trois semaines. « L’idée de donner des nouvelles face à Monaco, et de bonnes si possible, répondrait également à la démonstration de Chelsea mercredi soir à Aston Villa (1-4) (…) Les Blues et leur attaquant Joao Pedro confirment leur forme offensive et leur puissance athlétique, deux qualités qui devraient empêcher Paris de dormir jusqu’à mercredi. » La saison passée, avant son huitième de finale de C1 face à Liverpool, le PSG avait corrigé le LOSC (4-0) dans des proportions telles qu’il semblait en lévitation, ce qu’avait confirmé le match contre les Anglais, malgré le résultat à l’aller. Avant ce match de Ligue des champions, le club parisien doit se donner de la confiance en prenant provisoirement sept points d’avance sur le RC Lens en cas de succès ce vendredi, « ce ne serait que deux de moins par rapport à l’année dernière, une manière de relativiser ce parcours que l’on juge souvent erratique et de rappeler que Lens offre une résistance autrement consistante que le Marseille d’hier qui est le même qu’aujourd’hui. » Mais l’équipe de Luis Enrique fera face à une formation monégasque qui pose souvent des difficultés.