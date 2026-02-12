Info à la Une – Nouvelle crise dans le football français

Sur fond de polémique autour des droits TV de la Coupe du monde 2026, le président de LFP Media, Nicolas de Tavernost, a annoncé vouloir quitter son poste.

Ce mercredi a marqué un nouveau tournant pour le football français. Alors que LFP Media avait signé un contrat avec la FIFA pour la diffusion payante de la Coupe du monde 2026 contre près de 20 M€ (17 M€ de droits + 2,5 M€ de frais de production), beIN SPORTS a finalement doublé Ligue 1+ pour récupérer les droits du Mondial. « Cela devait permettre à Ligue1+ d’avoir des programmes pendant la trêve estivale de trois mois et de recruter 200 000 nouveaux abonnés sans perdre ceux existants (1,2 million de fidèles). Le tout pour le bénéfice des clubs, qui n’ont plus que cette plateforme à laquelle s’accrocher dans cette période particulièrement troublée pour leurs finances », rapporte L’Equipe dans son édition du jour.

Une nouvelle réunion ce jeudi

Cependant, beIN SPORTS, dont la maison mère beIN Media Group est présidée par le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a tout chamboulé, récupérant les droits pour les Coupes du monde 2026 et 2030, pour un total d’environ 60M€ (autour de 27M€ cet été et 34M€ dans quatre ans). Face à cette situation, le président de LFP Media, la filiale commerciale de la LFP, Nicolas de Tavernost, a annoncé vouloir quitter son poste, lors d’un conseil d’administration organisé en urgence ce mercredi. « Je ne suis pas en état de poursuivre ma mission efficacement à la tête de LFP Media », a-t-il déclaré aux membres du CA. Lors de cette réunion, « les échanges ont été tendus entre Nicolas de Tavernost et Victoriano Melero, le directeur général du PSG, qui est aussi président de Foot Unis, le syndicat (pas si bien nommé) des clubs. Du côté de beIN Sports, on estime avoir joué normalement sa partie et que rien n’était définitif entre la FIFA et Ligue1+ », précise L’E. Présent à Bruxelles pour le comité exécutif de l’UEFA, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, n’a pas souhaité commenté officiellement ce qui se passait à Paris. Un nouveau conseil d’administration est prévu ce jeudi après-midi pour étudier si des recours sont souhaitables contre la FIFA.

Parmi les présidents de Ligue 1, plusieurs estiment que cela ressemble plutôt à un caprice et un coup de bluff de la part de Nicolas de Tavernost. « C’est un caprice. Ce n’est pas une grande découverte que beIN allait se positionner. C’est le monde des affaires, parfois tu gagnes, parfois tu perds », a déclaré un président de L1. Il a été « vexé de se faire doubler », estime un autre président. Absent lors de cette réunion, Nasser al-Khelaïfi est au centre des critiques. Dimanche soir, lors de PSG / OM (5-0), « un échange vif a eu lieu entre Al-Khelaïfi et Tavernost. Prémices à cette crise de milieu de semaine ? », rapporte le quotidien sportif. « Lors du collège de L1, où on a voté pour l’acquisition des droits de la Coupe du monde, le PSG n’était pas représenté, ni par Victoriano Melero (directeur général du club) ni par Nasser al-Khelaïfi. Le vote à l’unanimité était celui de 17 clubs, mais pas du principal… », explique un président de club. Un participant au conseil d’administration a également apporté les détails de cette réunion : « Le CA d’hier visait à acter la perte des droits de la Coupe du monde et à réfléchir aux actions à intenter contre la FIFA. Mais Melero est intervenu pour dire que cette perte n’était pas si importante que cela puisque dans le business plan de Ligue 1+, présenté par Tavernost il y a quelques mois, la Coupe du monde ne figurait pas. Puis le ton est monté et Nicolas a laissé entendre qu’il n’était plus en état d’assurer sa mission. »