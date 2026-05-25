Info à la Une – Pas de parade sur les Champs-Élysées en cas de victoire du PSG en Ligue des champions

En cas de victoire en finale de la Ligue des champions face à Arsenal samedi, le PSG ne pourra pas défiler sur les Champs-Élysées. Une autre solution pourrait toutefois être envisagée.

Le PSG entre dans sa dernière semaine de préparation. Dans cinq jours, les joueurs de Luis Enrique affronteront Arsenal en finale de la Ligue des champions, le 30 mai à Budapest. Tenant du titre, le club parisien aura à coeur de conserver sa couronne européenne pour la deuxième année de suite et ainsi d’inscrire son nom dans l’histoire du football.

Mais en cas de succès, le PSG ne pourra pas célébrer ce trophée avec ses supporters sur les Champs-Élysées. En effet, comme le rapporte L’Equipe, la préfecture de Police de Paris a pris plusieurs décisions dans son arrêté du 22 mai. Ainsi, aucune parade n’aura lieu sur la célèbre avenue. En revanche, un dispositif de sécurité sera bien mis en place plus tôt. Dès 15 heures, le stationnement sera interdit entre l’Arc de Triomphe et Concorde, ainsi que dans les tronçons limitrophes. La circulation dans cette zone sera interdite à partir de 17 heures. Enfin, dans la soirée, plusieurs stations de métro pourraient être fermées : Charles-de-Gaulle – Étoile, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées – Clemenceau et Concorde.

🔴 #LDC | Finale PSG–Arsenal ce samedi 30 mai

Premières informations sur le dispositif de sécurité dans le 8e :

🅿️ Stationnement interdit dès 15h

🚗 Circulation interdite dès 17h

L’article sera mis à jour à mesure que les dispositions seront connues👇

➡️ https://t.co/8PQpzV3Cw5 pic.twitter.com/fwmpqJYKKD — Mairie du 8e Paris (@Mairie08Paris) May 24, 2026

Le Champ-de-Mars comme lieu de célébration en cas de sacre en Ligue des champions ?

Un dispositif de sécurité impressionnant sera déployé à Paris ce samedi 30 mai en raison des nombreux événements organisés dans la ville (concerts, tennis, fan zone au Parc des Princes). Selon les informations de RMC Sport, les autorités préparent les célébrations en cas de succès du PSG en Ligue des champions. Si une parade sur les Champs-Élysées n’aura donc pas lieu, une autre solution est envisagée : le Champ-de-Mars, dans le VIIe arrondissement de Paris. « Cette option est sur la table », concède une source bien informée, sans vouloir en dire davantage. Elle est même la priorité de toutes les parties prenantes. « La Préfecture de Police de Paris va demander l’interdiction de circulation et de stationnement autour du Champ de Mars du samedi 30 mai à 22h jusqu’au dimanche 31 mai à 20h, afin de garantir ‘le bon déroulement d’un événement festif’. Si cette option se confirme, après l’Arc de Triomphe la saison dernière et en cas de victoire contre Arsenal, les joueurs de Luis Enrique pourraient s’offrir une photo avec la Tour Eiffel », explique le média sportif. Une image qui aura une portée à l’internationale, après la photo devant l’Arc de Triomphe l’année passée. De son côté, le PSG a fait savoir que le club est aujourd’hui « pleinement mobilisé sur la préparation des événements organisés le 30 mai, jour de la finale » et que pour le moment, « aucune décision n’a été prise et aucune annonce n’est prévue » sur des célébrations après le match de samedi soir en Hongrie. « Le cas échéant, les sujets d’organisation seront pleinement coordonnés avec les autorités concernées », a précisé le PSG auprès de RMC Sport.

🚨 La possibilité de voir une célébration sur le Champ de Mars en cas de victoire du PSG « est sur la table » selon RMC Sport.



Elle serait même LA priorité de toutes les parties prenantes ! 🎆🎇 pic.twitter.com/7bfW3pcJLx — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 24, 2026