Info à la Une – Pourquoi Dembélé n’a pas encore prolongé son contrat au PSG

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé son bail avec les Rouge & Bleu. Les deux parties temporisent volontairement avant un dénouement en fin de saison.

Le PSG est entré dans le sprint final de la saison. Si l’effectif de Luis Enrique est concentré sur ses objectifs en Ligue des champions et en Ligue 1, certains joueurs devront également régler leur avenir dans les semaines et les mois à venir. Si la direction parisienne est parvenue à sécuriser les avenirs de Willian Pacho, João Neves et Fabián Ruiz, le cas d’Ousmane Dembélé n’est pas encore réglé.

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Rien ne bougera d’ici la fin de la saison

Et pour cause, la situation du Ballon d’Or ne répond pas à la même logique que celle des trois joueurs cités précédemment. « Encore aujourd’hui, l’urgence pour le PSG consiste à verrouiller Senny Mayulu ou encore Bradley Barcola (ils sont sous contrat respectivement jusqu’en 2027 et 2028) », rapporte L’Equipe. Concernant Ousmane Dembélé, « tout est une question de timing », explique-t-on au club. « Toutes les parties s’accordent à dire que le moment n’est pas le bon. » Malgré des discussions régulières, rien ne devrait bouger d’ici la fin de la saison. « Plusieurs scénarios se dessinent. Une élimination en quarts ou en demies pourrait nourrir l’idée d’une fin de cycle et pousser les décideurs parisiens à ouvrir un nouveau chapitre. À l’inverse, un Dembélé décisif jusqu’à une nouvelle finale renforcerait encore sa position », explique le quotidien sportif.

La première partie de saison d’Ousmane Dembélé, gâchée par de nombreux pépins physiques, a entretenu certains doutes. Mais depuis janvier, le Ballon d’Or 2025 a retrouvé son rendement. Cependant, l’aspect financier reste un point de friction dans ce dossier. En effet, depuis quelques saisons, le PSG a mis en place un salary cap, en respectant notamment le cadre du fair-play financier. Au club, on précise que le Français de 28 ans sera respecté, mais ses prétentions sont-elles compatibles avec le cadre financier des Rouge & Bleu ? Il n’a pas échappé à l’entourage du joueur que Luis Enrique deviendra l’un des coachs les mieux rémunérés du monde avec environ 20M€ par an, et il a aussi vu ce qu’ont obtenu Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar Jr dans un contexte où le PSG n’avait pas encore conquis l’Europe. En cas d’échec dans les négociations, l’Angleterre et l’Arabie saoudite sont deux destinations possibles pour le numéro 10 parisien. Des clubs saoudiens ont déjà approché l’ancien Barcelonais sans que cela n’aboutisse à des offres officielles. « En attendant, Dembélé et le PSG ont pris le parti de jouer la montre, sans savoir pour l’instant qui finira par avoir raison », conclut L’E.