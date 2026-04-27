Info à la Une – Pourquoi le staff du PSG préserve-t-il Marquinhos pour les matchs de Ligue des champions ?

Peu utilisé en Ligue 1 ces dernières semaines, Marquinhos est préservé par le staff du PSG pour les matchs à enjeu en Ligue des champions.

À la veille de sa demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG est bien parti pour compter sur un groupe au complet. En effet, certains cadres se sont remis de leurs pépins physiques des derniers jours, tandis que d’autres bénéficieront d’une fraîcheur physique grâce au turnover effectué lors des dernières rencontres. Cela concerne notamment Marquinhos.

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Un choix qui a porté ses fruits

En effet, le capitaine du PSG est préservé pour les matchs de Ligue des champions. Depuis fin février, le défenseur de 31 ans n’a participé qu’à un seul match de Ligue 1 : la réception du FC Nantes (3-0) le 22 avril dernier. Avant cela, il avait enchaîné sept rencontres sur le banc sans jamais entrer en jeu. Face à l’Angers SCO ce week-end, il n’a pas été convoqué pour le déplacement en Anjou. « Le staff, conscient de son rôle central en Ligue des champions, a fait ce choix osé de n’exposer son capitaine que sur la scène européenne », explique L’Équipe. Et cette décision porte ses fruits. À l’exception du huitième de finale aller face à Chelsea, où il a connu quelques difficultés dans un rôle particulier, l’international brésilien reste sur trois prestations très consistantes, notamment son match exceptionnel à Anfield face à Liverpool (2-0, le 14 avril).

Mais cette rotation particulière ne va-t-elle pas provoquer un manque de rythme chez le capitaine parisien ? Dans l’entourage du joueur, on se veut rassurant. « Et on insiste sur le fait que le joueur ne reste pas inactif au cours de ces séquences où ses partenaires jouent en L1. Sans nécessairement hisser le rythme de ses séances ou en changeant ses routines physiques mais en s’adaptant. Au rythme global d’un match par semaine, il n’y a pas de risque de désathlétisation, estime-t-on chez ses proches. » De son côté, Marquinhos ne voit pas d’un mauvais oeil cette décision, lui qui a pour objectif de participer à la Coupe du monde (du 11 juin au 19 juillet) avec le Brésil. Le Brésilien de 31 ans aura besoin de toutes ses aptitudes physiques pour répondre à l’intensité qui s’annonce immense face au Bayern Munich. Deux rencontres qui pourraient figurer parmi ses dernières au PSG ? Sous contrat jusqu’en 2028, Marquinhos se donne toujours du temps en fin de saison pour dresser un bilan global. « Chez ses proches, on indique que toutes les hypothèses seront sur la table. Et à Paris, compte tenu du statut du joueur, que tout restera également ouvert. Sollicité par le Championnat saoudien, le défenseur de 31 ans peut-il se laisser tenter cet été ? L’heure de trancher arrivera bientôt », conclut le quotidien sportif.