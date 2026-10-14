Info à la Une – Premier gros choc européen pour le PSG

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Manchester City lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, son premier gros choc européen de la saison.

Après une entrée en matière plus que réussie contre le Slovan Bratislava (6-1), le PSG retrouve la Ligue des champions ce mercredi soir avec le déplacement à Manchester pour y défier City dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue. Un premier choc pour les Parisiens dans leur saison européenne, eux qui recevront la semaine prochaine le FC Barcelone. Pour savoir exactement ce que valent City et le PSG, il ne faut pas les observer en championnat, ou alors de loin, estime L’Equipe. Avec ses deux prochains matches européens, Paris va vivre les plus beaux jours de son automne, les plus révélateurs aussi, lance le quotidien sportif. « Il sait tellement que rien ne sert de courir qu’il lui arrive de courir trop peu, encore, mais on veut bien parier qu’il écartera ce reproche, ce mercredi soir, alors que Luis Enrique a pu faire, samedi, ce qu’Enzo Maresca ne risquait pas de se permettre, dimanche : jouer avec deux ou trois titulaires seulement, pour garder des forces. » Plus que l’évolution de son classement dans la phase de ligue, et sa capacité à se qualifier directement pour les huitièmes de finale, après avoir remporté deux fois la Ligue des champions en passant par les play-offs, c’est à la manière dont le PSG saura réunir son jeu et son état d’esprit que l’on s’attachera, conclut L’Equipe.

Le PSG déterminé à envoyer un premier message à la concurrence

Le Parisien évoque aussi ce choc et indique que ce Manchester City / PSG est : un premier indicateur du niveau des partenaires de Marquinhos, pas une prophétie sur son parcours continental. L’essentiel sera moins de prétendre avoir déjà tout validé que de mesurer le chemin parcouru et celui qu’il reste à accomplir dans une saison qui n’en est qu’à ses prémices. Si les Skyblues sont en ce moment dans l’œil du cyclone, ils continuent de faire le métier et affichent un mental de fer avant de retrouver des Parisiens déterminés à envoyer un premier message à la concurrence, avance Le Parisien. Les Parisiens auront besoin de leurs hommes forts pour donner du relief à leur animation offensive et à leur début de campagne européenne. Sur une terre anglaise qui lui a toujours réussi, le double champion d’Europe est prêt à faire honneur à sa réputation de bourreau des clubs de Premier League, conclut le quotidien francilien.





















