Info à la Une – PSG / Barcelone, une affiche de gala

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG et le FC Barcelone vont s’affronter en Ligue des champions lors d’une affiche rêvée par toute la planète football.

Le monde du football ne pouvait pas rêver mieux que cette affiche entre le PSG et le FC Barcelone. Alors que le club catalan roule sur tous ses adversaires depuis le début de la saison, les hommes de Luis Enrique ont émerveillé les amateurs de football après leur première période grandiose sur la pelouse de Manchester City (4-2), la semaine passée. « À la vérité, on ne sait pas ce qu’il pourrait nous arriver de mieux, en ce moment, que ce rendez-vous entre l’équipe qui a stupéfié l’Europe en première période, à City, au point de n’avoir pas suscité de curiosité équivalente pour sa seconde période sous la tempête, et ce FC Barcelone présenté comme la meilleure équipe européenne du moment », résume L’Équipe dans son édition du jour. Le Parc des Princes devrait ainsi profiter de ce qui se fait de mieux en Europe actuellement. Forts de leurs six victoires consécutives, les hommes de Luis Enrique vont un peu mieux depuis quelques semaines, tandis que le FC Barcelone a réalisé un sans-faute avec onze succès d’affilée et un statut d’invaincu avant d’affronter le double champion d’Europe.

Si, offensivement, les deux formations excellent, leur fragilité défensive sera aussi à exploiter. Les Rouge & Bleu n’ont réalisé qu’un seul clean-sheet en onze matchs et seront privés de Nuno Mendes. Une grosse perte face à Lamine Yamal. « Lucas Hernandez n’aura droit qu’à deux fautes, dont une méchante, comme toujours en C1, ce qui risque de n’être pas suffisant, quand on n’a pas forcément envie de revoir Lucas Digne face à Lamine Yamal, trois mois après l’action qui a changé le destin de l’équipe de France en Coupe du monde. » Ainsi, Warren Zaïre-Emery pourrait aussi dépanner au poste de latéral gauche. De plus, il est également difficile d’imaginer le club catalan souffrir autant que Manchester City face au pressing parisien. « Depuis, ce n’est pas à Strasbourg (3-1) que l’on a vu le vrai PSG ? Un peu quand même, considérant l’apport de ses joueurs de talent supérieur capables de dompter la Ligue 1 en un quart d’heure, douche comprise, et qui reviennent sur le territoire de leur gloire montrer la meilleure version d’eux-mêmes et de ce jeu, un beau mardi soir sur la terre », conclut le quotidien sportif.

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De son côté, Le Parisien évoque aussi cette affiche de gala entre le PSG et le FC Barcelone. Si le club parisien ne convainc pas encore totalement par ses prestations en Ligue 1, en Ligue des champions, les joueurs de Luis Enrique savent offrir un beau spectacle. « Quoi de mieux en plus, sur le papier, pour en prendre plein la vue, se gaver de football total et passer une soirée au pays des merveilles que ce PSG-Barça, match sans (véritable) enjeu mais aux allures de finale, de repas des chefs entre les deux formations les plus spectaculaires du moment ? » Ce PSG-là ne cherche jamais à renier son style de jeu, en privilégiant la possession du ballon afin de trouver la faille dans le bloc adverse. Mais ce sont surtout les déplacements des joueurs parisiens sur le terrain qui impressionnent les observateurs du football. « Tout déplacement a été répété comme dans un ballet, mais confirme aussi la faculté d’adaptation individuelle et collective de cette équipe dont l’objectif est toujours le même : s’ouvrir le chemin du but ! »

Cette partition footballistique est dirigée d’une main de maître par le chef d’orchestre Luis Enrique. Le coach parisien a fait en sorte que son collectif sache sublimer ses individualités, comme le souligne Sidney Govou : « Tout est basé là-dessus. D’ailleurs, on le voit, c’est rarement le même joueur qui brille à chaque match. Doué, Dembélé, Kvaratskhelia, Hakimi, Vitinha, Mendes… On pourrait tous les citer tant chacun, à un moment, a été plus décisif et en lumière que les autres. » Une imprévisibilité chère au technicien espagnol. En deux matchs de Ligue des champions, six buteurs différents ont déjà marqué, confirmant que la menace vient de partout. Le pressing est l’autre force parisienne et est parfaitement incarné par Ousmane Dembélé. « Puisque cela impose d’être physiquement irréprochable, ce don de soi impressionne autant qu’il séduit dans un univers où tout le monde ne donne pas le sentiment de toujours mouiller le maillot. » Enfin, l’autre force parisienne réside dans son mental infaillible. « Jouer n’est pas toujours dominer, ni dominer toujours gagner. Si, comme les autres, ce Paris ne peut être sûr de rien avant chaque coup d’envoi, ses supporters eux, sont en revanche quasiment certains de le voir lutter jusqu’à son dernier souffle pour la victoire », conclut le quotidien francilien.