Info à la Une – PSG / Bayern, le combat des chefs

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions. Une finale avant l’heure qui promet.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG affronte le Bayern Munich à ce stade de la compétition. Ce mardi soir, la manche aller a lieu au Parc des Princes. Pour beaucoup, c’est une finale avant l’heure, cette demi-finale opposant les deux meilleures équipes d’Europe actuellement. Pour ce que l’on a vu du Bayern, en quarts de finale face au Real Madrid (2-1, 4-3), et même si Serge Gnabry va lui manquer dans ce registre de harcèlement et de vitesse, le Bayern est aussi fort qu’à l’automne, ce qui est bien assez, déjà. Mais on ne le voit pas plus redoutable encore, pour être franc, avec sa difficulté à tenir l’intensité d’un bout à l’autre, sa manière d’offrir à son adversaire des temps faibles comme des promesses et avec sa défense assez reprochable, parfois, analyse L’Equipe. À l’aube de cet immense combat, il ne s’agit plus du même PSG que lors de leur dernière confrontation lors de la phase de ligue, surtout, en ce printemps européen qu’il semble attendre depuis onze mois et qui aura été sa meilleure raison d’endurer l’automne, et puis l’hiver, rongé par l’addiction d’un bonheur insurpassable, qui l’a poussé parfois à rechercher cette émotion sans passer par les efforts et le jeu qui l’avaient mené aussi loin.

Un avantage de commencer à domicile ?

Il est envisageable que le PSG joue un peu moins bien que la saison dernière mais qu’il soit plus fort, parce que les difficultés de cette saison d’après la gloire l’ont consolidé, parce qu’il a gagné, déjà, qu’il sait mieux tous les chemins qui peuvent mener à la victoire, et qu’il se trouve du bon côté de l’expérience qu’on lui a si souvent opposée quand sa route s’interrompait un peu trop tôt, en Ligue des champions, lance le quotidien sportif. Même avec un an de plus, le PSG reste une équipe jeune, avec sept joueurs titulaires de 26 ans et moins, et il faudra bien tout cela, et le versant le plus enthousiasmant de cette jeunesse, pour survivre à un combat furieux qui lissera, sans doute, l’avantage théorique de jouer à domicile, sous le double effet de l’équilibre du rapport de forces et de l’abolition du but marqué à l’extérieur, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce choc entre le PSG et le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. Les deux manches vont offrir deux sommets de football, nourris par le vertige de l’enjeu et l’ivresse du jeu, avec l’assurance de déposer en finale un favori et une équipe sublime, assure le quotidien francilien. « Battus seulement à deux reprises cette saison — par Arsenal et Augsbourg —, les Bavarois risquent d’être surpris ce mardi soir parce qu’ils n’ont pas rencontré jusqu’à maintenant un onze aussi fort que celui qui leur sera opposé. Mais les champions d’Europe en titre auraient tort de sourire. » Depuis sa métamorphose un soir de janvier 2025 sur la pelouse du Parc des Princes contre Manchester City, le PSG n’a jamais commencé une partie contre un adversaire aussi complet et collectif, lance Le Parisien. Les trois dernières confrontations entre les deux demi-finalistes conduits par Luis Enrique et Vincent Kompany, au-delà des résultats (deux victoires pour les Allemands, une pour les Français), témoignent d’un 3-3 cumulé qui dit tout de l’écart infime entre les deux formations et du caractère impossible à pronostiquer de cette double confrontation, avance le quotidien francilien. Avant de se bagarrer pour une place en finale, Paris et Munich avancent main dans la main, en plaçant le concept d’équipe avant celui de joueurs, à rebours de l’époque et de ce sport, tranchant ainsi l’histoire avec une radicalité salvatrice et paradisiaque, conclut Le Parisien.











