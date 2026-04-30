Info à la Une – PSG / Bayern, une nuit à part pour les Parisiens

Mardi soir, le PSG et le Bayern Munich ont offert un match d’anthologie aux fans du football en demi-finale aller de la Ligue des champions. Un match qui va rester dans les mémoires.

Le PSG et le Bayern Munich s’affrontent en demi-finale de la Ligue des champions. Pour beaucoup, c’est une finale avant l’heure. Et mardi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, les deux équipes ont montré qu’elles étaient bien les deux meilleures équipes d’Europe cette saison. Au sein des couloirs du Parc, un membre du club de la capitale glisse malicieusement au moment d’évoquer le match « Mozart contre Beethoven« , indique L’Equipe. Une demi-heure après la fin du match, les acteurs de cette rencontre, conscients de l’intensité de la bataille, commencent seulement à mesurer la portée d’une soirée rare, assure le quotidien sportif. « Dans la bouche des joueurs parisiens, il est aussi beaucoup question du niveau « incroyable » affiché par Michael Olise, Luis Diaz et leurs équipiers. Et, par ricochet, de la satisfaction d’avoir remporté cette première manche. Les mots d’encouragement fusent, la voix du capitaine Marquinhos porte. »

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Le match retour déjà dans les têtes

Le match retour, mercredi prochain en Bavière, trotte déjà dans les esprits des joueurs du PSG, lance L’Equipe. Plutôt que de s’appesantir sur la manière dont le PSG a dilapidé une avance de deux buts – de 5-2 à 5-4 – en l’espace de trois minutes, le staff préfère positiver : jusqu’à mardi soir, le Bayern n’avait perdu que deux rencontres depuis le début de la saison. Avec un seul but d’écart, les Parisiens n’auront pas d’autre choix que de rester en alerte à l’Allianz Arena, souligne le quotidien sportif. « Sur le fond, la physionomie du match entre deux équipes tournées résolument vers l’offensive a été conforme à ce que le PSG en attendait. Dans ses observations et les données à sa disposition, le staff avait relevé que les Bavarois avaient pour habitude de commencer leur rencontre à mille à l’heure. » Sur le modèle de ce qu’il avait déjà fait notamment contre Chelsea en huitièmes de finale (5-2, 3-0) – Achraf Hakimi et Joao Neves en individuel sur Enzo Fernandez et Cole Palmer -, l’entraîneur parisien a attendu sa causerie d’avant match pour informer Ousmane Dembélé et Vitinha qu’ils seraient chargés de suivre à la trace Aleksandar Pavlovic et Kimmich en phase défensive, avance L’Equipe. Une manière de surprendre le Bayern mais aussi, dans le cas de « Viti », de répondre à Vincent Kompany : début novembre, le Belge avait demandé à Kimmich de suivre en individuel le Portugais.











