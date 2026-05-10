Info à la Une – PSG / Brest, un match pour s’assurer quasiment le titre

Ce dimanche soir (21h sur Ligue 1+), le PSG disputera son dernier match de la saison au Parc des Princes face au Stade Brestois et pourra quasiment assurer son titre de champion.

Quatre jours après sa qualification pour la finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve le championnat. Dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1, l’équipe de Luis Enrique accueille le Stade Brestois (21h sur Ligue 1+) pour son dernier match de la saison au Parc des Princes. Même s’il ne pourra pas être officiellement champion de France, le club de la capitale peut quasiment s’assurer le titre en cas de succès, avec six points d’avance à deux matchs de la fin et une différence de buts bien supérieure à celle du RC Lens.

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Le dernier match de la saison au Parc des Princes

« Puisqu’il s’agit de foot, et qu’on ne voit pas comment le PSG pourrait perdre 5-0 à Lens, mercredi, puis 3-0 au PFC, quatre jours plus tard, on fera du PSG-Brest qui s’avance un match pour un titre que les Parisiens ne pourront pas fêter, s’ils gagnent dimanche soir, mais qu’ils ne pourront plus perdre. En cas de victoire du PSG sur Brest, on pourra commencer à graver dans le marbre un cinquième titre de champion de France d’affilée, le douzième en quatorze saisons, sans risquer d’avoir à faire une rature au burin la semaine prochaine », explique L’Equipe. Pour ce match, le coach parisien va faire tourner avec pour ambition de gérer le temps de jeu de ses joueurs avant la finale de C1 le 30 mai prochain, mais aussi entretenir le rythme de la compétition lors des deux dernières rencontre face au RC Lens et le Paris FC. Aujourd’hui, des petits pépins physiques sont suffisants pour ne pas prendre de risque inutile. L’occasion aussi de donner du temps de jeu aux seconds couteaux. « Les joueurs de la rotation sont au coeur d’un enjeu considérable : convaincre Luis Enrique, dont l’équipe de départ semble immuable, de les faire entrer en jeu en finale de la Ligue des champions. »

De son côté, Le Parisien évoque également ce match face au Stade Brestois. Après une journée de repos vendredi, le club de la capitale a rapidement préparé sa rencontre de Ligue 1, quelques jours après un affrontement d’une intensité folle face au Bayern Munich en Ligue des champions. Face au SB29, l’une des pires défenses du championnat en cette fin de saison, le PSG pourra quasiment s’assurer le titre de champion. « Si le feu d’artifice attendra encore un peu, le contexte promet d’ajouter une saveur particulière à cette rencontre. Parce que Paris reste Paris, parce que le Parc des Princes sait se transformer lors des grandes soirées, l’ambiance s’annonce au rendez-vous pour la dernière à domicile de la saison. Les tribunes célébreront les dix ans du Collectif Ultras Paris, avec un spectacle qui devrait être à la hauteur de l’événement. » Mais, dans l’espoir de réaliser un « back-to-back » en C1, Luis Enrique fera tourner son effectif lors des dernières rencontres de Ligue 1. « La gestion des organismes est désormais primordiale. Reste malgré tout un dernier effort à fournir en Ligue 1. Avec une différence de buts largement favorable sur Lens (+ 14), qu’il retrouvera mercredi à Bollaert pour une affiche aux allures de gala, le PSG avance avec l’assurance des patrons », conclut LP.