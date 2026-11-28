Avec la défaite de son dauphin, le Paris FC, face au Stade Brestois (0-1), vendredi, le PSG a une belle occasion de prendre ses distances en tête de la Ligue 1. Pour cela, les Parisiens devront faire céder la solide défense du FC Lorient.

Fort de 13 matchs sans défaite toutes compétitions confondues (12 victoires et 1 nul), le PSG compte bien poursuivre sa série ce samedi soir (20h45 sur Ligue 1+), face au FC Lorient, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Avec la défaite du Paris FC face au Stade Brestois (0-1), l’équipe de Luis Enrique peut même prendre ses distances en tête du championnat en cas de succès au Parc des Princes.

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Le FC Lorient, l’une des meilleures défenses d’Europe

Sans Désiré Doué ni Khvicha Kvaratskhelia, et probablement sans Nuno Mendes, le double champion d’Europe visera une neuvième victoire de rang en Ligue 1, face à l’une des meilleures défenses d’Europe. Après son match nul frustrant en Ligue des champions face à l’AS Roma, le PSG pourra-t-il poursuivre sa marche en avant ? « Une devinette à laquelle Luis Enrique n’a, pour l’heure, pas de réponse, juste des indices lui précisant que l’objectif de prolonger plus avant la série de huit succès consécutifs glanés en Ligue 1 sera tout sauf une tâche aisée », rapporte Le Parisien. Depuis son arrivée à Paris, le technicien espagnol ne s’est imposé qu’une seule fois face au FC Lorient (4-1, en avril 2024).

Il a surtout rappelé que son équipe allait affronter l’une des meilleures défenses d’Europe. « Il n’y aura pas d’espaces, peu de temps. Lorient est une équipe qui défend très bien, à l’aise en bloc bas (…) et concède moins d’un but par match, en moyenne, défensivement c’est une des meilleures équipes d’Europe. Demain, il faudra être plus attentif que d’habitude et plus fort pour être capable de remporter les trois points », a-t-il rappelé hier en conférence de presse. Pour trouver la faille dans ce bloc bas, le coach parisien devra s’appuyer sur son Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé, mais aussi sur son joueur du moment, Senny Mayulu.