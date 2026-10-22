Info à la Une – Quelles solutions pour remplacer Kvaratskhelia pour le PSG ?

S’il a battu le FC Barcelone (4-2) mardi soir, le PSG a perdu pour de très longs mois Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Quelles sont les solutions pour le remplacer ?

Mardi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a offert une nouvelle prestation de haut vol contre le FC Barcelone (4-2). Mais le fait marquant de ce match est la sortie sur blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Touché au genou, l’international géorgien ne pouvait pas poser le pied au sol et a dû rentrer aux vestiaires assisté par deux membres du staff médical du PSG. Après des examens, le verdict est tombé, rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le numéro 7 du PSG sera éloigné des terrains de longs mois. L’Equipe explique que numériquement, le PSG possède des ressources en interne pour pallier cette longue absence. « En théorie, Mika Godts a été recruté à l’Ajax Amsterdam pour compenser le départ de Bradley Barcola à Liverpool et devenir la doublure qui pousse le Géorgien à l’excellence », lance le quotidien sportif. Le club était déjà en quête pour le mercato d’hiver d’un nouvel élément susceptible de renforcer ce poste. Un profil jeune à haut potentiel. Cette quête ne risque pas d’être remise en cause, mais elle pourrait être en partie réorientée par cette nouvelle donne, souligne L’Equipe. Ces prochains mois, il va devoir se réinventer en partie, dans un schéma offensif qui pourrait donner encore plus de place à Maghnes Akliouche. Et tester, pourquoi pas, l’option Nuno Mendes plus haut sur le terrain, conclut le quotidien sportif.

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Un possible renfort au mercato hivernal

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette très longue absence du numéro 7 du PSG. Il explique que la perte de Kvaratskhelia laisse un vide énorme. Au-delà de ses buts et de ses passes décisives, il s’est imposé comme un rouage essentiel du collectif grâce à son activité, son pressing et son investissement défensif. Rien d’étonnant à ce que Paris accélère déjà les discussions pour le prolonger. « Selon nos informations, les négociations pour étendre son bail, qui court jusqu’en 2029, ont bien avancé ces dernières semaines. » Reste à imaginer la suite sans l’un des principaux visages de l’équipe, double championne d’Europe. À 21 ans, Désiré Doué n’a pas attendu cette blessure pour prendre encore une autre dimension, avance le quotidien francilien. Plus habitué à évoluer à droite, il convainc tout autant à gauche et paraît déterminé à faire de cette saison la sienne. Mais lui demander de compenser seul la perte de Kvaratskhelia serait beaucoup, d’autant que Luis Enrique aime disposer de plusieurs options. Maghnes Akliouche offre une alternative crédible alors que Ferran Torres peut également prétendre à davantage de responsabilités, estime Le Parisien. Mika Godts, lui, doit encore trouver son rythme de croisière et confirmer les promesses entrevues avec la sélection belge lors de la dernière trêve, assure le quotidien francilien. Avec cette grave blessure, le PSG pourrait se montrer actif lors du mercato hivernal. Le club a toujours expliqué qu’il restait attentif aux opportunités, et une absence aussi longue pourrait le pousser à bouger. Mais trouver en janvier un joueur capable d’apporter une plus-value immédiate, tout en présentant un profil compatible avec les exigences du staff, ne sera pas une mince affaire. En interne, on rappelle aussi que les jeunes Ndjantou et Mayulu sont appréciés et auront leur rôle à jouer dans la rotation, conclut Le Parisien.













