Info à la Une – Retrouver son fauteuil de leader face au RC Strasbourg

En conclusion de la 20e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg (20h45 sur Ligue 1+) avec pour ambition de reprendre son fauteuil de leader.

Mis sous pression par le RC Lens, vainqueur du Havre (1-0) vendredi, le PSG n’aura pas le droit à l’erreur, ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+) sur la pelouse du RC Strasbourg, pour retrouver son fauteuil de leader. Un succès permettrait aux Rouge & Bleu de reprendre leur trône avec deux points d’avance sur les Sang & Or. Et alors que les prochaines échéances s’annoncent importantes pour la suite de la saison, l’équipe de Luis Enrique est à la recherche de son pic de forme. « En interne, le constat d’un manque d’intensité a été posé depuis plusieurs semaines. Avec une explication difficilement réfutable : depuis le début de saison, le quotidien du club parisien a été pollué par beaucoup trop de blessures pour demander à Marquinhos et ses équipiers la même débauche d’énergie » que la saison passée, rapporte L’Equipe.

S’il y a eu quelques bonnes séquences ces dernières semaines – la bonne première période face au Sporting CP dans le contre-pressing – cela n’a jamais duré. « L’année dernière, tout le monde était physiquement au top. En ce moment, certains joueurs ne sont pas en capacité de le faire. Notamment ceux qui ont été blessés. Il n’y a pas une stabilité physique suffisante pour leur permettre d’être réguliers », rappelle-t-on au club. La montée en puissance de certains joueurs, comme Achraf Hakimi, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, est attendue pour février-mars, lorsque les enjeux européens du PSG seront plus importants. Avec l’élimination précoce en Coupe de France, Luis Enrique compte bien mettre à profit cette double confrontation face à l’AS Monaco en play-offs de la Ligue des champions « pour répartir les minutes, les charges de travail et monter le curseur en termes d’intensité », conclut le quotidien sportif.

Dans un mois qui s’annonce intense, le PSG affronte un premier adversaire européen ce 1er février : le RC Strasbourg. « Paris doit renseigner sur sa capacité à dominer les Européens de la Ligue 1, après des défaites en phase aller contre Marseille et Monaco, un nul contre les Alsaciens et Lille, et des victoires au forceps sur Lyon et Nice », rappelle Le Parisien. Et il serait temps pour les Rouge & Bleu de décoller dans cette saison 2025-2026. Le club de la capitale n’a pas maîtrisé son sujet lors de ses deux derniers matchs de Ligue des champions (Sporting CP et Newcastle) et n’a pas non plus survolé son match du Trophée des Champions face à l’OM. « Avec bientôt l’OM en championnat et les play-offs de la Ligue des champions face à Monaco, le mercure va rapidement monter chez les hommes de Luis Enrique (…) Tout le monde sait, ses joueurs en premier : Strasbourg cartonne. C’est un match qui excite cette jeunesse alsacienne. Paris sait que pour avancer et coller à ses objectifs, il faut sortir deux grands matchs par semaine. Mais il en achève une dans laquelle il a commencé par se reposer, avec la réception ratée de Newcastle, sans doute l’une des pires secondes périodes européennes du club depuis deux ans dans le jeu. Le réveil sonne en Alsace », conclut LP.