En l’absence de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué pendant de longs mois, le PSG accueille l’AS Roma en Ligue des champions, avec l’ambition de confirmer sa volonté de réaliser le three-peat dans la compétition.

Ce mercredi soir (21h sur Canal+), le PSG accueille l’AS Roma à l’occasion de la 5e journée de Ligue des champions. Auteur d’un sans-faute, avec quatre victoires en autant de rencontres, le club parisien peut faire un grand pas vers une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais, sans Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, tous les deux gravement blessés au genou, le double champion d’Europe va entamer une nouvelle quête vers un troisième sacre européen consécutif. Les Rouge & Bleu peuvent toujours y croire. « D’abord parce qu’il ne peut plus arriver grand-chose au PSG dans cette première phase de C1, ensuite parce que l’hiver pourra lui permettre de réajuster son effectif de manière décisive, comme il l’avait fait en allant chercher Kvaratskhelia à Naples en janvier 2025. Il est toujours délicat de faire signer un attaquant quatre ans pour remplacer un joueur absent six mois, mais pour Paris, au moins, le risque financier n’existe pas », rapporte Vincent Duluc dans L’Équipe.

Face à l’AS Roma, il faudra donc observer la capacité du PSG à gagner sans ses deux attaquants phares et aussi sa manière de répondre par la force collective. Luis Enrique pourra toujours s’appuyer sur ses latéraux très offensifs, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, « deux accélérateurs d’attaque que le reste du monde lui envie. » En conférence de presse, Luis Enrique a affiché l’état d’esprit de son groupe pour le reste de la saison : « On va se mettre à pleurer et à se plaindre ? Non, ce n’est pas ce que fait une équipe. Trouver des solutions sera un beau défi pour tout le monde. Cette équipe a montré, ces trois dernières années, sa capacité à être résiliente. » Face à un vestiaire touché par ces graves blessures, le coach parisien pourrait être incité à faire preuve davantage de prudence. Cependant, il doit également passer à l’étape suivante en accordant davantage de temps de jeu à certains cadres. « Il sera logique de réinstaller dans l’équipe Mendes, seulement six fois titulaire cette saison, et Ousmane Dembélé, à peine une demi-heure de jeu depuis cinq semaines. » Fort de douze victoires consécutives toutes compétitions confondues, le double champion d’Europe aura cette fois-ci pour ambition d’éviter les play-offs de Ligue des champions. « En attendant de savoir si les Parisiens sont ou non guettés par quelque superstition, autant les prévenir : pour glisser vers les play-offs plutôt que vers la qualification directe, ils devront faire beaucoup d’efforts, et on a bien cru comprendre que ce n’était pas l’idée du jour », conclut le quotidien sportif.