Info à la Une – Semaine décisive dans les dossiers Barcola et Akliouche

Dans une semaine, le PSG va entamer sa préparation à la saison 2026-2027. Les jours qui précèdent cette reprise devraient être intenses pour la direction parisienne.

La saison 2026-2027 est sur le point d’être lancée. Samedi prochain, les joueurs du PSG, sans les Mondialistes, sont attendus au Campus de Poissy pour commencer la préparation à cette nouvelle saison qui s’annonce palpitante. Ces prochains jours s’annoncent intenses pour les dirigeants du PSG avec un mercato qui pourrait s’intensifier. L’Equipe explique que, malgré sa demi-finale ratée contre l’Espagne, Lucas Digne reste la doublure idéale pour Nuno Mendes aux yeux des dirigeants parisiens. Longtemps, Paris a privilégié le recrutement d’un profil plus jeune pour offrir une alternative au Portugais, mais la régularité de Digne en Premier League, son expérience du très haut niveau et une indemnité de transfert estimée à une dizaine de millions d’euros ont progressivement fait évoluer la réflexion, assure le quotidien sportif. Avec la signature de l’international français, le paysage de la défense devrait changer. Jusque-là doublure de Nuno Mendes, Lucas Hernandez est désormais considéré en interne comme un recours exclusivement dans l’axe. Après s’être mis d’accord pour prolonger son contrat jusqu’en 2030, Lucas Beraldo, lui, devrait poursuivre son évolution vers un rôle de milieu de terrain. À droite, en revanche, le PSG ne prévoit toujours pas de recruter, lance L’Equipe.

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Bradley Barcola va rencontrer ses dirigeants à son retour des États-Unis

En ce qui concerne Maghnes Akliouche, les positions entre le PSG et l’AS Monaco se sont sensiblement rapprochées ces derniers jours, et son retour de la Coupe du monde devrait permettre de finaliser l’opération. L’un des dossiers chauds du mercato du PSG se nomme Bradley Barcola. À son retour des États-Unis la semaine prochaine, l’international français, sous contrat jusqu’en 2028, échangera avec ses dirigeants au sujet de son avenir. Les discussions autour d’une prolongation, entamées depuis plusieurs mois, ont été mises en stand-by pendant la Coupe du monde, assure le quotidien sportif. Le PSG valorise son attaquant à hauteur de 150 millions d’euros et reste attentif au marché dans l’hypothèse d’un départ. Pour remplacer Gonçalo Ramos, la piste Ferran Torres reste d’actualité, conclut L’Equipe.