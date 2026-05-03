Info à la Une – Tenu en échec par Lorient, le PSG avait déjà la tête ailleurs

Avant sa demi-finale retour de la Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG devait affronter le FC Lorient en Ligue 1. Mais les joueurs de Luis Enrique n’ont pas fait mieux qu’un match nul au Parc des Princes (2-2).

Cette rencontre de la 32e journée de Ligue 1, placée entre les deux matchs de Ligue des champions face au Bayern Munich, devait permettre à Luis Enrique de faire souffler ses cadres. Malgré un titre de champion de France à valider, le coach parisien n’a pas hésité à opérer un large turnover lors de la réception du FC Lorient ce samedi. Après avoir mené deux fois au score, les Rouge & Bleu ont concédé un match nul frustrant face aux Merlus (2-2). « Ces points perdus en ce samedi coincé entre le Bayern à Paris et le Bayern à Munich, ne peuvent pas être le coeur du sujet : ils compteront peut-être, plus tard, mais pas maintenant, pas tout de suite, alors que le PSG se dirige vers le deuxième round du combat le plus dingue de la saison », analyse Vincent Duluc dans L’Equipe. D’autant plus que le leader du championnat profite aussi du faux pas du RC Lens (1-1 face à l’OGC Nice) pour conserver ses six points d’avance en tête du classement et une meilleure différence de buts, à trois matchs de la fin du championnat.

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Cette équipe largement remaniée, avec seulement deux titulaires (Willian Pacho et Désiré Doué), voulait prendre les trois points, mais sur les deux offensives des Merlus, la défense parisienne a, une nouvelle fois, montré des lacunes. Pourtant, les Parisiens avaient mené deux fois au score grâce à Ibrahim Mbaye (6e) et Warren Zaïre-Emery (62e) et ont même touché à trois reprises les montants. Le PSG est désormais à une victoire du titre. « En attendant, ce n’est pas dans un PSG-Lorient qu’il faut quêter des vérités dans la perspective du match retour à Munich. Ou alors passagères, ou alors parcellaires : la fin d’après-midi a confirmé que Pacho traverse quand même une période moins convaincante, par-delà l’évidence qu’il est un peu plus sollicité que les autres titulaires dans l’enchaînement des matches, et Fabian Ruiz est encore à la recherche de l’influence et du tranchant qui le distinguaient, la saison dernière », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce match nul concédé face au FC Lorient (2-2). Si ce résultat retarde un peu plus le sacre en Ligue 1, le plus important était ailleurs pour Luis Enrique. Avant sa demi-finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich (6 mai), le coach espagnol avait aligné une équipe largement remaniée. Et il savait qu’il ne pouvait pas obtenir un rendement similaire au match d’anthologie face aux Bavarois (5-4) quelques jours plus tôt. « Son premier objectif était d’éviter un nouveau pépin physique à l’image d’Achraf Hakimi. Les non-convocations de Matvey Safonov, Vitinha et Nuno Mendes répondaient justement à cette volonté de ne pas prendre de risque. L’Espagnol n’a pas eu à déplorer un nouveau blessé et c’est une première victoire. » Les titulaires Willian Pacho et Désiré Doué étaient sur le terrain ce samedi soir et ont livré un match différent. Le défenseur équatorien avait vraiment la tête à Munich, tandis que le Golden Boy a livré une belle prestation sur la pelouse du Parc et semble avoir une longueur d’avance dans son duel avec Bradley Barcola pour former le trio offensif à Munich.

Concernant Fabian Ruiz, titulaire pendant 60 minutes, il continue de retrouver du rythme. « Pressenti pour démarrer au milieu avec Vitinha et Neves à Munich, il a distillé comme à son habitude de précieux ballons à ses partenaires. Mais le pressing bavarois sera beaucoup plus intense que celui des Lorientais. » Même si le titre de champion de France n’est pas encore officialisé, le PSG s’en rapproche grandement. « Clairement, l’essentiel était ailleurs et le plus important commence maintenant. Le PSG va pouvoir se plonger dès ce dimanche dans la préparation de son deuxième acte et les quatre jours qui le séparent de son déplacement permettront à Luis Enrique de peaufiner son plan et aux joueurs de refaire le plein d’énergie avant de se lancer dans une nouvelle bataille qui s’annonce dantesque », conclut le quotidien francilien.