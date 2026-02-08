Info à la Une – Un Classico avec un écart réduit entre les deux équipes ?

Ce dimanche soir, le PSG affronte Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Si le PSG domine le championnat de France depuis des années, il a rarement semblé avoir une marge aussi réduite face aux Marseillais.

En clôture de la 21e journée de Ligue 1, le PSG reçoit – au Parc des Princes – Marseille pour le troisième et dernier Classico de la saison. En cas de succès, les Parisiens mettraient leur rival à douze points. Si on ne sait pas complètement ce que vaut ce PSG, notamment à l’échelle européenne, il reste le leader de Ligue 1 à l’aube de cette 21e journée, où il n’a pris, au fond, que deux points de moins que la saison dernière à la même époque, avance L’Equipe. Si Lens ne surperformait pas dans ces proportions, on dirait que ce Paris est injouable, comme d’habitude. Sauf que, cette saison, il n’est pas exactement injouable pour l’OM, et que le classique qui s’avance est porteur d’une indécision assez rare, ces dernières années. Après des décennies de déception, et avec une équipe qui n’est pas largement meilleure que les précédentes, l’OM a bousculé deux fois le PSG, avance le quotidien sportif. Il faut même aller plus loin que le résultat, et dessiner un surprenant rapport de force : dans ces deux confrontations, Marseille a été nettement plus dangereux que le PSG (3,16 xG contre 2,43).

À lire aussi : Luis Enrique explique la baisse de forme d’Achraf Hakimi

Le PSG n’a pas retrouvé son niveau de la saison dernière

En ce milieu d’hiver, le PSG a ses moments, mais on n’a jamais retrouvé son ancienne intensité sur la durée, et si c’est parce qu’il ne joue pas au complet, depuis le début de la saison, cela risque de ne pas s’arranger : Achraf Hakimi est suspendu dimanche soir, dans une période où il est loin de son meilleur niveau athlétique, et ni Ousmane Dembélé, ni Désiré Doué n’ont récemment montré les étincelles qui transformaient le jeu parisien, la saison dernière, indique L’Equipe. Le PSG, de fait, continue de porter le double fardeau d’un été éreinté par la Coupe du monde des clubs et l’absence de vacances, et d’un recrutement qui ne l’a ni renforcé, ni régénéré, peut-être même affaibli, ainsi qu’en témoigne la prise de pouvoir de Matvey Safonov au poste de gardien, souligne le quotidien sportif. Alors qu’il a été contenu par l’OM, battu à Monaco (0-1), le 29 novembre, insuffisamment convaincant, la semaine dernière, face à Newcastle (1-1) et à Strasbourg (2-1), où son état d’esprit à 10 contre 11 a recouvert les approximations de son jeu et une intensité élastique, il est l’heure pour Paris de faire passer un autre message face à ses rivaux français, à neuf jours du play-off aller de Ligue des champions, contre Monaco au stade Louis-II. C’est un beau dimanche, c’est le Classique, et c’est le moment, conclut L’Equipe.